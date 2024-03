Momento confessione per Aurora Ramazzotti che ha parlato con i fan tra gravidanza e amori del passato con tanto di particolare ammissione.

Rapporto speciale tra Aurora Ramazzotti e i suoi seguaci. E allora ecco che sui social, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha svelato alcune particolarità legate al suo passato, anche amoroso. Prendendo spunto dalla notte degli Oscar e dall’annuncio di maternità di Vanessa Hudgens, Auri ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita…

Aurora Ramazzotti, le confessioni sull’infanzia

Emozionatasi guardando la notte degli Oscar 2024 ed in particolare l’annuncio della bellissima Hudgens, la Ramazzotti ha spiegato: “La me di 11 anni che piangeva perché non poteva avere Troy Bolton (ovvero il protagonista di High School Musical interpretato da Zac Efron, ndr) non aveva idea che sarebbe diventata madre prima di Vanessa Hudgens che è stata la mia infanzia”, ha detto la figlia della Hunziker.

Poi, soffermandosi proprio sull’attore Efron, la showgirl ha ammesso alcuni particolari d’amore legati alla sua infanzia e che vedono protagonista proprio il divo di Hollywood: “Voi non capite, io avevo una fissa folle per lui, piangevo guardando Hairspray, sognando che dedicasse a me le parole che cantava”, ha detto. “È stato il primo a spezzarmi il cuore. Non scherziamo, sono cose serie queste”.

La prima volta di Cesare sulla neve

Parlando, invece, di esperienza da mamma, Aurora nelle scorse giornate ha raccontato la prima volta del suo piccolo Cesare in alta quota, ovvero in montagna, sulla neve. A quanto pare, il piccolo non ha particolarmente gradito tanto che la Ramazzotti ha spiegato con un post social: “Cesare ha visto la neve per la prima volta e sembrerebbe che proprio come sua mamma la prefesisce nel suo stato liquido con 30 gradi in più, Ritenteremo”.

