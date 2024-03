Misteriosa ragazza accanto a Stefano De Martino. Nelle ultime ore sui social è stata notata la presenza di una giovane donna con il conduttore…

Nuova fiamma per Stefano De Martino? Chi lo sa. Quello che è certo è che nelle ultime ore diversi utenti hanno segnalato una giovane ragazza accanto al noto conduttore e ballerino. A spiegare di chi si tratterebbe, poi, è stata una utente che ha informato nel dettaglio i curiosi…

Stefano De Martino, una ragazza misteriosa con lui

Stefano De Martino

Stefano De Martino è tornato nelle ultime ore al centro del gossip. Nessun flirt “famoso”. In questo caso “solo” per una foto pubblicata sui social nella quale era presente, insieme a lui, una nuova giovane e misteriosa ragazza.

Alcuni utenti molto attenti hanno subito pensato ad un nuovo amore per lui. A quanto pare, però, le cose non starebbero così.

A spiegare meglio la situazione sentimentale dell’ex ballerino di Amici è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano che ha condiviso una segnalazione anonima relativa proprio alla giovane donna accanto al conduttore.

L’influencer ed esperta di questo tipo di argomenti ha mostrato quanto ricevuto da una utente. Nel messaggio viene fatto presente per che tra Stefano e la ragazza in questione ci sarebbe solo una bella amicizia che, tra le altre cose, andrebbe avanti da almeno 5/6 anni. Nel dettaglio la fonte in questione ha rivelato che i due si sarebbero ritrovati in un locale insieme ad altri amici.

Tra gli altri dettagli svelati, anche il fatto che De Martino e la ragazza si sarebbero conosciuti grazie all’amicizia in comune con Gilda D’Ambrosio. Sarebbe questo il motivo che ha portato quindi il ballerino a conoscere la misteriosa ragazza di cui, va detto, non si conoscono altri dettagli.

Di seguito anche un recente post Instagram del ballerino e conduttore:

La verità con la Marcuzzi

Il gossip tra Stefano e questa giovane ragazza è arrivato all’improvviso dopo le tante notizie relative al conduttore e il famoso presunto flirt avuto con Alessia Marcuzzi.

Proprio sull’argomento, in passato, De Martino aveva voluto precisare: “Se l’ho sentita (dopo i rumors e le notizie sui tradimenti a Belen in passato ndr)? Certo. Siamo grandi amici, e lei – suo malgrado – è entrata in questo tormentone”. E ancora: “Alessia conosce bene certe dinamiche”, le sue parole a Il Giorno.