La campionessa Bebe Vio ha due fratelli che sono sempre al suo fianco e condividono tutte le sue gioie e le sue sfide. Scopriamo tutto quello che è emerso su di loro…

Nicolò e Maria Sole Vio sono gli inseparabili fratelli della schermitrice e campionessa olimpica Bebe Vio, i suoi amati compagni di mille avventure dietro le quinte del suo successo mondiale nello sport. Non tutti conoscono la loro storia e ora vi raccontiamo chi sono, tra biografia, vita privata e qualche piccola curiosità!

Chi sono i fratelli di Bebe Vio e dove vivono?

Bebe Vio è la seconda di tre figli, e Nicolò e Maria Sole Vio sono i suoi fratelli. Nicolò Vio è il fratello maggiore, vive e lavora a Mogliano Veneto, secondo le poche informazioni emerse sul suo conto, mentre la sorella minore, Maria Sole, vive a Milano (sul suo Instagram scrive “The brain is in Milan, but er core sta a Roma“). Nicolò, Bebe e Maria Sole Vio sono nati dall’unione di Teresa Grandis e Ruggero Vio, i loro inseparabili genitori…

La vita privata dei fratelli di Bebe Vio

Per quanto riguarda la vita privata, dei fratelli di Bebe Vio si sa davvero poco. La sola informazione emersa sul loro mondo personale è relativa al profondo legame con la famiglia e con la loro sorella diventata campionessa di scherma e orgoglio italiano nel mondo! I fratelli Vio sono uniti e super affiatati, e amano parentesi di vacanze insieme lontano dai loro impegni quotidiani tra sport e lavoro. Non è dato sapere se Nicolò e Maria Sole Vio siano single oppure no, e i social non aiutano a dare risposta a questa domanda. Sul suo Instagram, che appare blindato, il fratello di Bebe Vio si dipinge così: “Hard worker from Venice“, ma nulla rimanda alla traccia di una storia d’amore del passato o del presente…

Nicolò e Maria Sole Vio: altre 3 cose da sapere…

– Su Instagram, Maria Sole Vio condivide spesso meravigliose foto di famiglia.

– Maria Sole Vio ha la passione per la fotografia.

– Dagli scatti condivisi sui social, emerge la comune passione dei fratelli Vio per i viaggi e il mare…