Arriva la Barbie che veste Versace per festeggiare i 50 anni di Claudia Schiffer: scopriamo la storia del suo indimenticabile abito blu.

La Mattel, rinomata casa produttrice di giocattoli e creatrice delle Barbie, ha deciso di realizzarne una molto particolare. La nuova Barbie vestirà Versace e sarà ispirata a Claudia Schiffer, in occasione dei suoi cinquant’anni. La modella tedesca ha compiuto 50 anni proprio il 25 agosto di quest’anno. È stata questa occasione a spingere la Mattel a chiedere a Claudia Schiffer di collaborare a realizzare una Barbie in suo onore. Si tratta però di un modello unico, che non sarà messo in vendita e non diventerà quindi uno dei modelli da collezione, scopriamone di più.

Claudia Schiffer e i suoi outfit diventano una Barbie

Tra gli abiti più iconici per rappresentare la carriera della modella tedesca è stato scelto un vestito di Versace. L’abito blu da sera, indossato dalla Barbie in nella foto, è proprio uguale a quello indossato dalla Schiffer per la sfilata autunno/inverno del 1994. Si tratta, tra l’altro, di uno degli abiti preferiti dalla modella stessa.

Per quanto possa sembrare strano la Schiffer da piccola era molto timida, in molte sue biografie, infatti, viene rivelato come fosse riservata e venisse spesso anche presa in giro per il suo aspetto. “Mi sentivo come il brutto anatroccolo” ha dichiarato proprio la modella, fino a quando, però, la sua vita non è cambiata.

Invece di seguire le orme del padre avvocato, la giovane Claudia ha intrapreso la carriera di modella quando ancora non era neanche maggiorenne. Da questo punto in poi la sua storia la conosciamo un po’ tutti. Dagli esordi alle primi pagine delle copertine di molte riviste, la sua è stata una carriera eccellente.

Barbie: da sempre un’icona, proprio come la Schiffer

Le Barbie non sono mai state un semplice svago per bambini. Fin dalla loro nascita, infatti, hanno rappresentato una vera e propria icona per intere generazioni e continuano a farlo, anche adesso. La Schiffer non è stata l’unica ad approvare la scelta di far indossare alla sua versione Barbie proprio quell’abito da sera blu.

“Femminile e glamour” ha commentato, infatti Donatella Versace, aggiungendo che l’abito “incarna perfettamente lo stile di entrambe”. Anche la Schiffer, come Barbie, rappresenta infatti un modello da seguire, già nel 1996 il New York Times l’aveva definita come la “Barbie del mondo reale” per il suo stile di vita esemplare e senza eccessi.