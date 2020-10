A Wuhan, in Cina, è possibile ammirare lo spettacolo dell’erba rosa. Un fenomeno che si verifica solamente durante la stagione autunnale.

La natura è sempre in grado di sorprenderci con doni inaspettati, più belli ed emozionanti di quanto avremo mai potuto immaginare. A partire dalle piante, passando per le diverse specie di animali, fino ad arrivare ai vari paesaggi, il nostro pianeta è in grado di offrirci in ogni momento degli spettacoli davvero unici nel loro genere. Ne è un chiaro esempio l’erba rosa, un fenomeno naturale che è possibile ammirare solamente durante il periodo autunnale in Cina, ed in particolare nella città di Wuhan.

Erba rosa in Cina, lo spettacolo offerto dalla pianta Muhly hairawn

La Cina è nota da sempre per la capacità di regalare ai suoi visitatori paesaggi davvero unici nel loro genere, in grado di ammaliare con la loro bellezza. Tra questi in molti ogni anno si recano nel Paese asiatico per ammirare un meraviglioso fenomeno autunnale, ovvero quello dell’erba rosa. Si tratta, in pratica, di distese di erba incolta che durante l’autunno assumono delle particolari tonalità color porpora.

A regalare tale spettacolo è la pianta Muhlenbergia capillaris, nota anche come muhly hairawn. Quest’ultima è una pianta perenne che raggiunge altezze che vanno dai 30 ai 90 centimetri. È un’erba di stagione calda, ovvero le foglie iniziano a crescere durante l’estate, presentandosi di colore verde. Con l’arrivo dell’autunno, però, ecco la trasformazione: si colorano di rosa, a chiara dimostrazione della potenza della natura.

Wuhan, i parchi durante l’autunno si tingono di rosa

La pianta Muhly hairawn è nota per crescere lungo il confine delle strade e nelle praterie pianeggianti. L’erba si raggruppa formando dei cespugli che, durante l’autunno, assumono tonalità rosa. Originaria del Nord America orientale, tale pianta può essere rinvenuta anche in boschi sabbiosi, rocciosi e radure.

Il fenomeno dell’erba rosa è tipico della Cina e in particolare di Wuhan, la città diventata tristemente famosa per colpa del Coronavirus. Ogni anno i turisti si recano in autunno proprio per ammirare questo spettacolo offerto dalla natura. I parchi della città, infatti, si tingono di rosa, offrendo ai visitatori la possibilità di trascorrere dei momenti di relax immersi in un contesto davvero mozzafiato.

