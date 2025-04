Bara bada bastu dei KAJ, il significato della canzone della Svezia all’Eurovision 2025

Qual è il significato di Bara bada bastu dei KAJ? La canzone rappresenta la Svezia all’Eurovision Song Contest 2025.

Il trio comico KAJ gareggia per la Svezia all’Eurovision Song Contest 2025 con la canzone Bara bada bastu. Un brano divertente ed energico, che ironizza su una delle tradizioni più grandi del Paese: la sauna. Scopriamo il significato e il testo.

Bara bada bastu dei KAJ: il significato della canzone

Mentre Tommy Cash prende in giro gli italiani con Espresso macchiato, il trio comico KAJ ironizza sulla Svezia con la canzone Bara bada bastu. Entrambi partecipano all’Eurovision Song Contest 2025, ma tra loro c’è una grande, grandissima differenza: Tommy gareggia per l’Estonia e spera di portare a casa la vittoria puntando sui classici luoghi comuni dell’Italia – mafia, etc. – e facendo ironia spicciola, gli altri parlano del proprio paese con cognizione di causa.

“Vi ska bada bastu, bastu, ångon åpp och släpp all stress idag

Bastubröder är je vi som glöder, hundra grader, nå jaa

Bara bada bastu, bastu, heittää på så sveittin bara yr.

(Oggi faremo una sauna, una sauna, un bagno turco e ci libereremo di tutto lo stress.

Fratelli della sauna siamo noi che brilliamo, cento gradi, beh sì

Fai una sauna, una sauna, fa così caldo, sudi, ti senti stordito)“.

I KAJ cantano Bara bada bastu nel dialetto finlandese-svedese di Vörå, loro città natale situata in Ostrobotnia. Il brano parla di una delle più grandi fissazioni dei loro concittadini, la sauna. Una tradizione, un rituale che ha regole ben precise, ma anche un modo per stare insieme e liberarsi dello stress.

Non solo la sauna, nella canzone ci sono anche riferimenti culturali alla Svezia/Finlandia, come il tango dell’artista Arja Saijonmaa o la parola “perkele”, un’esclamazione tipica che enfatizza il calore estremo del bagno di vapore. Bara bada bastu dei KAJ è divertente, ironica e ha un ritornello che entra in testa fin dal primo ascolto, anche a chi non parla il dialetto di Vörå.

Ecco il video di Bara bada bastu dei KAJ:

Bara bada bastu dei KAJ: il testo della canzone

Nå jaa

Klockan slår, nu är det dags

All bekymber försvinder strax…

(Beh, sì.

Il tempo stringe, ora è il momento

Tutte le preoccupazioni scompaiono immediatamente…)

Continua per il testo integrale