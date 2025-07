Qual è il significato di Bando di Anna Pepe? La canzone l’ha resa uno dei nomi di punta della scena rap femminile.

Bando è la canzone che ha permesso ad Anna Pepe di sfondare nel mondo della musica nostrana. Un brano che le vecchie generazioni fanno fatica a comprendere, ma che risulta chiaro come non mai a quanti sono nati dal 2000 in poi. Scopriamo il significato e il testo del singolo.

Bando di Anna Pepe: il significato della canzone

Uscita nel 2020, la canzone Bando di Anna Pepe è contenuta all’interno dell’album Vera Baddie. Scritto dalla stessa artista con Martin Purcell e musicato da Soulker, il brano parla di riscatto. Il significato è quello classico di tanti altri pezzi rap: rivalsa e affermazione personale. Dalla periferia è riuscita ad arrivare al successo, anche se in pochi credevano nelle sue doti.

“Ho detto alla mamma che mo vado a Milan

Te non dare opinioni se vesti Fila

Giuro che sei un bambino, non sei 2000“.

Il titolo, Bando, è stato utilizzato da Anna Pepe in modo errato. L’artista ha usato questo slang americano a mo’ di “quartiere”, ma il significato reale è “abandoned house”, ossia una casa disabitata di periferia dove si produce e smercia droga.

“Se chiedo in giro dicon che sei demente

chorus

Bando sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste“.

Il riferimento al Booster, modello di scooter della Yamaha guidato dai ragazzini di periferia, e alle buste, ossia il guadagno grazie alla musica e non allo spaccio, rende Bando il classico brano rap. La base house fa il resto.

Ecco il video di Bando di Anna Pepe:

Bando di Anna Pepe: il testo della canzone

Ci beccavamo nel bando, sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer…

Continua per il testo della canzone