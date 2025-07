Significato del nome Lea: origini, caratteristiche e onomastico

Qual è il significato del nome Lea? Scopriamo le origini, quando si festeggia l’onomastico e tutte le curiosità.

Pur essendo breve, Lea è un nome che ha un suono estremamente dolce. Non solo, si pronuncia facilmente a prescindere dalla lingua di appartenenza. Scopriamo il suo significato, l’origine, quando si festeggia l’onomastico e tutte le curiosità.

Significato : mucca selvatica, leonessa o luce

: mucca selvatica, leonessa o luce Origine : ebraica

: ebraica Onomastico : 22 marzo

: 22 marzo Varianti: Lia, Leona, Leonia, Leonella, Leonilla, Leonetta, Lionella, Lois, Leon, Leonzia, Leontina, Leonida, Leandra e Leah

Significato e origini del nome Lea

Scelto da Francesca Ferragni per la secondogenita, Lea è un nome molto particolare, che pur essendo composto solo da tre lettere è ricco di significato. Ha origini antiche e si rintraccia in molte culture e lingue differenti. Viene dall’ebraico Le’ah, che si traduce con mucca selvatica, ma in latino gli viene attribuito il valore di leonessa, mentre in greco quello di luce.

Il nome Lea può essere interpretato anche come rifugio, stanza o dimora, quindi inteso come luogo di protezione e calma. Secondo la Bibbia, Lea era la figlia maggiore di Laban, il nipote di Abramo, e la prima moglie di Giacobbe. Di conseguenza, ha anche un significato di saggezza e gentilezza.

Onomastico e diffusione del nome Lea

L’onomastico di quante si chiamano Lea si festeggia il 22 marzo, in onore di Santa Lea di Roma. Era una vedova romana del IV secolo, che ha dedicato la sua vita alla preghiera, all’assistenza dei poveri e degli ammalati e all’elemosina.

In Italia, Lea è un nome poco diffuso, per l’esattezza il 434esimo più comune. Si chiamano così circa 19030 persone, approssimativamente lo 0.0323% della popolazione nostrana.

Caratteristiche e curiosità sul nome

Il nome Lea viene associato soprattutto a caratteristiche positive, come: sensibilità, dolcezza, gentilezza e creatività. Generalmente, quante hanno questo nome sono empatiche, intuitive e sagge. Inoltre, hanno una grande passione per l’arte, la musica e la letteratura.

Il numero fortunato di Lea è il 9, che non a caso simboleggia la saggezza, l’intuizione, la spiritualità e la disponibilità nei confronti degli altri. Il suo colore, invece, è il verde, che rappresenta la rinascita, la natura e la speranza.

Personaggi famosi che si chiamano Lea

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Lea: