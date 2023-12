Curiosa intervista senza peli sulla lingua nei salotti della Rai: tra i temi caldi anche Ballando con le Stelle. Parla una storica ex concorrente.

Ha sempre fatto del suo essere molto diretta una qualità. E così Asia Argento, anche nel salotto de ‘La Volta Buona’ su Rai1 con Caterina Balivo, non è certo tirata indietro nel parlare di certi argomenti scottanti. Dalla sua partecipazione a ‘Ballando con le Stelle‘ fino alla storia con Morgan.

Asia Argento, da Ballando con le Stelle a Morgan

Asia Argento

Parlando a ‘La Volta Buona’ nella puntata odierna, Asia Argento ha spiegato il motivo reale che l’ha spinta a prendere parte a ‘Ballando con le Stelle: “Mi vergognavo tantissimo a fare Ballando con le Stelle. Come mai mi vergognavo? Ballare davanti a tutti… Voglio vedere chiunque a ballare con un vestito di paillettes il cha cha o il samba, con gente che ti critica per questo. Come fai a sentirti bene a fare questo? Io non mi sentivo bene. Mi chiedevo ‘dove sono finita?’”.

La spiegazione dietro all’aver preso parte al programma è stata semplice e onesta: “Avevo proprio bisogno di soldi. Questa è la verità e Dio mi è testimone. Si fa tutto per mantenere i propri figli. Io li mantengo da sola e quindi, ad un certo punto, se sono finita a fare Ballando con le Stelle, c’era un motivo. Però mi veniva da piangere. Dovevo fare quello”.

“Il lavoro mio è fare film horror, ma anche film in generale. Questo ragazzi è il lavoro mio, ma in quel periodo mi sono ritrovata a fare il programma. Sono rimasta traumatizzata, altrimenti da ex concorrente se non avessi avuto il trauma avrei ballato anche a Boomerissima. Mi manca Sanremo, se voglio andare al Teatro Ariston a cantare? No, ma che canto io?! Lasciamo perdere, al massimo io stono. Quindi niente Sanremo per me fidati”.

Non è mancato anche un passaggio sulla sua relazione con Morgan. “Io molto carina con Morgan? Sempre non so. Potevo essere più civile, diciamo che ho fatto del mio meglio. Alle volte il Castoldi esagerava e quindi… Ci sono stata 7 anni. 7 anni di guai (ride ndr). Gli ho voluto bene. Eravamo giovanissimi. Io 25 e lui 27”.

Di seguito anche un post su X del programma con alcuni passaggi dell’intervista: