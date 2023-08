Milly Carlucci e il suo staff avrebbero già selezionato 16 papabili concorrenti per la nuova edizione di Ballando con le Stelle.

Il magazine TvBlog ha diffuso la lista dei 16 papabili concorrenti che andranno a comporre il cast del format tv di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle. Tra questi vi sarebbero la conduttrice Paola Perego, Simona Ventura, Giovanni Terzi, Bruno Barbieri, Leo Gassman, Francesca Barra, Michele Placido, Antonio Mezzancella, Nino D’Angelo, Massimiliano Caiazzoe Serena De Ferrari di Mare fuori, Massimiliano Ossini, la Signora Coriandoli, Marcell Jacobs e Fabio Cannavaro. Sarà vero?

Milly Carlucci

Ballando con le Stelle 2023: la lista dei papabili concorrenti

In tanti non vedono l’ora di sapere quali saranno i vip che comporranno il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle e, secondo indiscrezioni, tra questi vi sarebbero anche Simona Ventura con il futuro marito Giovanni Terzi, la conduttrice Paola Perego e moltissimi altri.

Al momento sulla questione non sono emerse conferme e sono in tanti a chiedersi anche se il cast dei giudici resterà sempre lo stesso. Da mesi infatti si vocifera che Selvaggia Lucarelli potrebbe essere sostituita, ma al momento anche sulla questione non sono emersi ulteriori dettagli. Nell’ultima edizione del programma c’erano state alcune tensioni tra lei e gli altri giurati presenti all’interno del programma. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?