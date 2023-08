Soleil Sorge ha rotto il silenzio sulla fine della sua relazione con il misterioso Carlo, che si sarebbe rivelata un grosso buco nell’acqua.

Soleil Sorge è pronta a tornare in tv (nel programma di Rai2 Felicità) e nel frattempo a Novella2000 ha confessato di essere tornata single dopo la fine della sua relazione con il misterioso fidanzato Carlo Domingo, da lei sempre tenuto lontano dalle luci dei riflettori.

“L’amore? Eh, non è un buon momento… Come mai? L’ultima storia è stata una forte delusione. Per il momento sono concentrata solo sul lavoro e sulle cose che mi fanno stare bene, e che dipendono esclusivamente da me. Riverso tutto il mio amore verso me stessa e i miei amici sinceri”, ha confessato.

Soleil Sorge

Soleil Sorge: la delusione in amore

Soleil Sorge è di nuovo single e a Novella2000 ha confessato che la sua ultima relazione con il fidanzato misterioso Carlo si sarebbe conclusa in un nulla di fatto. In passato l’influencer è stata legata a lungo a Jeremias Rodriguez e in tanti, tra i fan dei social, si chiedono se prima o poi riuscirà a trovare un nuovo amore.

“Il prossimo anno compio trent’anni, ho capito che purtroppo quando si tratta di cuore sono un po’ debole perché molto sentimentale”, ha confessato l’influencer, che ha deciso di vivere la sua ultima storia sentimentale nel massimo riserbo.