Perché Babbo Natale ha il costume rosso? Il merito è di una famosa azienda americana

Sapete perché Babbo Natale ha il costume rosso? Siamo tutti abituati a vederlo con questo colore addosso, ma non è sempre stato così.

Fin dall’infanzia, siamo sempre stati abituati a immaginare e vedere Babbo Natale con un costume rosso, la barba bianca e un sacco colmo di regali. Soffermandoci sull’abito, è curioso scoprire come la sua tonalità non sia sempre stata quella che vediamo oggi. Perché ha cambiato look? Semplice, per una trovata pubblicitaria che si è rivelata un successo planetario.

Babbo Natale: ecco perché ha il costume rosso

Babbo Natale, il celebre omone con la barba bianca e il costume rosso che porta doni a tutti i bambini, è il simbolo per eccellenza del mese di dicembre. A lui sono state dedicate poesie, canzoni, film e chi più ne ha ne metta, ma in pochi sanno che un tempo il suo abito non era di colore rubino. Ma, procediamo con ordine.

Secondo la tradizione, Santa Claus prende ispirazione da San Nicola, vescovo di Myra, attuale Turchia. Vissuto tra il III e il IV secolo d.C., oltre a combattere la povertà e le carestie, portava regali (per l’esattezza, 3 sfere d’oro) solo alle bambine poco abbienti, in modo da consentire loro di sposarsi e sfuggire allo sfruttamento e alla prostituzione. Il religioso è sempre stato raffigurato con abiti bianchi ricamati d’oro, talvolta con una cappa rossa. Pertanto, anche se il vescovo è considerato l’antenato di Babbo Natale, non si deve a lui il colore rubino del suo costume.

A decidere che Santa Claus dovesse indossare un costume rosso con bordi bianchi è stata una nota azienda americana, nel lontano 1931. Stiamo parlando della Coca Cola Company, che in quell’anno chiese all’agente pubblicitario Archie Lee di studiare una pubblicità ad hoc per invogliare i consumatori a bere la celebre bibita anche d’inverno e non solo d’estate.

Babbo Natale: il suo vestito è rosso grazie alla Coca Cola

Nel 1931, dopo aver ricevuto l’incarico dalla Coca Cola Company, l’agente pubblicitario Archie Lee chiede all’illustratore Haddon Sundblom di creare una nuova immagine di Babbo Natale, in linea con l’estetica della celebre bibita. Il disegnatore, prendendo spunto dalla figura di un amico in pensione, tale Lou Prentiss, ha un’idea geniale: vestirlo di rosso come se fosse avvolto da una grande etichetta della Coca Cola. E’ nato così il costume rosso di Santa Claus, marchio di fabbrica della famosa bibita e del mese di dicembre.