Avvocata Woo è una delle serie TV di maggior successo di Netflix del 2022: dalla trama al cast, ecco tutto quello che c’è da sapere.

I legal drama hanno sempre suscitato un notevole interesse tra gli appassionati di serie TV, negli ultimi anni, trainati dal successo di prodotti come Squid Game e film come Parasite, si sono fatte sempre più largo le produzioni coreane: non stupisce quindi che tra le serie TV di maggiore successo del 2022 ci sia proprio un legal drama coreano. Parliamo di Avvocata Woo, serie TV che ha per protagonista una brillante giovane avvocata con una particolarità: è autistica. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere riguardo a questa serie TV.

Dove vedere Avvocata Woo in streaming e in TV

Dove vedere Avvocata Woo in streaming? La serie TV coreana in Italia è distribuita da Netflix. Non si tratta di una produzione originale della piattaforma on demand, il legal drama è stato infatti inizialmente prodotto e trasmessa su ENA, canale della TV sudcoreana.

E’ possibile vedere Avvocata Woo in streaming gratis? Purtroppo no. L’unica piattaforma che ha i diritti in Italia per la distribuzione della serie TV è, come detto in precedenza, Netflix: per vedere tutti i suoi contenuti è necessario sottoscrivere un abbonamento.

Avvocata Woo: la trama della serie TV

La protagonista di Avvocata Woo è Woo Young-woo, una giovane neolaureata in giurisprudenza, dove è risultata tra i migliori studenti del suo corso, che è affatto da autismo. Dopo aver conseguito la laurea trova lavora in un prestigioso studio legale ma la sua condizione la porterà ad affrontare molte sfide, non solo all’intento dei tribunali.

Avvocata Woo: il cast della serie TV

A interpretare il ruolo della protagonista, l’avvocata Woo è Park Eun-bin, attrice molto conosciuta e apprezzata nel proprio paese. Nel cast ci sono inoltre Kan Taeoh nei panni di Lee Joon-ho, Kang Ki-young in quelli di Jung Myung-seok.

