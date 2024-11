L’auto di Ultimo: un bolide che non passa inosservato, soprattutto per il colore

Che auto possiede Ultimo? Il cantante possiede un gioiellino con cui sfreccia spesso per le vie di Roma: è impossibile non notarlo.

Ultimo è uno dei cantanti italiani più disponibili in assoluto con i fan. Non nega mai un autografo o un selfie, perfino quando viene pizzicato a bordo della sua auto per le strade di Roma. Sapete che macchina ha? Un vero e proprio bolide che, soprattutto per il colore, è impossibile non notare.

Che auto ha Ultimo? A Roma ce ne sono pochissime

Con 81 dischi di platino e 18 dischi d’oro, Ultimo è uno degli artisti italiani più amati degli ultimi anni. Le sue canzoni, sempre profonde e mai banali, vanno dritte al cuore e forse è proprio questa la sua forza più grande. Ovviamente, è merito anche della sua voce graffiante. Poi, c’è un altro dettaglio che lo rende un cantautore vicino al popolo, ossia l’immensa disponibilità con i fan. Niccolò Moriconi – questo il suo nome all’anagrafe – non nega mai un selfie o un autografo, anche quando viene beccato a bordo della sua auto fiammante.

Tra l’altro, il colore della sua macchina non passa inosservato e, come se non bastasse, si tratta di un modello che in pochi possono permettersi di guidare. Stiamo parlando di una Porsche Carrera 4S arancione, una berlina di lusso dalle prestazioni eccellenti. Vettura a trazione integrale, ha un motore a 6 cilindri boxer da 3.800 cc, che eroga una potenza di 420 CV e consente di raggiungere una velocità di 304 km/h.

Quanto costa la macchina di Ultimo

L’auto di Ultimo non è accessibile a gran parte dei comuni mortali. Non sappiamo quando l’abbia comprata Niccolò, né se abbia scelto una versione superaccessoriata, ma il prezzo è comunque alto. Considerate che per acquistare una Porsche Carrera 4S si parte da un minimo di 151.332 euro, una cifra che una persona con uno stipendio medio, se fortunata, impiega una vita per guadagnare.