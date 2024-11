L’auto di Chiara Ferragni: un bolide con accelerazione da 0 a 100 in 5,8 secondi

Chiara Ferragni non poteva che avere un’auto di lusso, ma stupisce che non abbia esagerato come al solito: ecco che macchina possiede.

Mentre Federico Lucia, in arte Fedez, va pazzo per le Ferrari, l’ex moglie Chiara Ferragni preferisce mettersi alla guida di auto più ‘familiari’. L’imprenditrice ha parcheggiato in garage una vettura grande, perfetta per muoversi con i figli, ma non si tratta di un’utilitaria: vediamo qual è e quanto costa.

Che auto ha Chiara Ferragni? Lusso, ma non troppo

Chiara Ferragni, la regina del lusso, non poteva che avere un’auto di un certo livello. Niente di eccessivo, sia chiaro, ma una vettura che non tutti possono permettersi. L’imprenditrice digitale ha scelto una macchina spaziosa, perfetta per scarrozzare in giro per Milano i figli Leone e Vittoria, e dalle grandi prestazioni.

Stiamo parlando di una BMW X7, suv che stando alle indiscrezioni le avrebbe regalato l’ex marito Fedez qualche anno fa, come dono di compleanno. Ovviamente, Federico ha scelto un modello super accessoriato, dotato anche di parking assistant e driving assistant professional.

Con un motore benzina a 6 cilindri e un’accelerazione da 0 a 100 in soli 5.8 secondi, la macchina è super gettonata – e sognata da quanti non possono permettersela – soprattutto per la grande tecnologia che offre a quanti la guidano.

Quanto costa la macchina dell’imprenditrice?

L’auto di Chiara Ferragni, essendo arrivata nel suo garage qualche anno fa, non è l’ultimissimo modello. Il suo prezzo, comunque, si aggira intorno ai 107 mila euro e visto che Fedez ha scelto una versione super accessoriata possiamo immaginare che abbia pagato più o meno questa cifra. Una precisazione è d’obbligo: l’imprenditrice digitale non sfrutta molto la vettura, visto che usufruisce spesso delle macchine con autista o dei taxi.