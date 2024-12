Auto Charles Leclerc: il suo garage ha un valore che è quasi impossibile quantificare

Un pilota come Charles Leclerc non poteva che possedere auto da fare invidia al mondo intero: ecco che modelli ha e quanto valgono.

Considerato uno dei piloti più talentuosi al mondo, Charles Leclerc vanta una collezione di auto da fare invidia. Esperto di motori e con un gusto sopraffino, ha parcheggiato in garage macchine di prestigio, dal valore non indifferente e con prestazioni più che eccellenti. Vediamo quali mezzi possiede e quanto valgono.

Che auto ha Charles Leclerc?

Charles Leclerc ha fatto della sua passione più grande il suo lavoro. Una bella fortuna, ma anche un grande talento, senza il quale non avrebbe fatto tanta strada. Il garage del pilota monegasco è di tutto rispetto e vanta auto per un valore quasi difficile da quantificare. Fedelissimo alla Ferrari, tanto che ne possiede diverse, vanta anche altri modelli extra lusso, tra cui spiccano: una Jaguar, una McLaren, una Rolls-Royce Wraith e una Land Rover Discovery. Non solo, c’è anche una vettura d’epoca, una bellissima Fiat 500.

L’ultima auto acquistata da Leclerc nel 2024 è una Ferrari Purosangue in tinta Argento Nurburgring con pinze freni rosse e interni neri. Si tratta del primo Suv del Cavallino, un mezzo che raggiunge una velocità di 310 km/h. Il prezzo base è di 385.730 euro, ma immaginiamo che Charles abbia scelto una versione full optional, quindi più cara.

Nella collezione non manca una Ferrari 812 Superfast, personalizzata con finitura bianca opaca, il numero 16 usato dal pilota in Formula 1, cerchi in nero satinato, grandi scudetti della scuderia sui pannelli frontali laterali, elementi in fibra di carbonio a vista e pinze freno bianche. Il costo? Parte da 578.840 euro.

Quanto vale la collezione di Charles Leclerc?

Charles Leclerc possiede anche una Ferrari Daytona SP3 che presenta la stessa livrea della Ferrari 488 Pista che è parcheggiata nel suo garage dal 2021. Un modello della serie Icona in edizione limitata, che raggiunge una velocità di 340 km/h. Il prezzo? Intorno ai 2,3 milioni di euro. Anche la 488 Pista arriva a 340 km/h, ma ha un costo molto inferiore: circa 326.400 euro.

Nella sua collezione spiccano altre vetture di lusso: Bugatti Chiron Super Sport (3,6 milioni di dollari), Jaguar XF (oltre 70mila euro), McLaren GT Woking (più di 200.000 euro), Rolls-Royce Wraith (300mila euro) e Land Rover Discovery (da 54mila euro). Capirete bene che stabilire il valore del suo garage è difficile, ma possiamo tranquillamente dire che si tratta di una cifra altissima.