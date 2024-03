Nuovo format social per Aurora Ramazzotti che nella prima puntata si è divertita nella “Rage Room” dove si è sfogata in ogni modo.

Torna protagonista sui social Aurora Ramazzotti che, nelle ultime ore, ha deciso di lanciare un nuovo format per tenere compagnia ai fan. La ragazza ha deciso di raccontare alcuni momenti e cose particolari della sua giornata in compagnia di amici e collaboratori. La prima puntata l’ha visto impegnata nella “Rage Room” per distruggere tutti gli oggetti presenti e sfogare ogni tensione in corpo.

Aurora Ramazzotti lancia un nuovo format

Come detto, la bella Aurora ha deciso di dare il via ad una nuova attività sui social. La figlia di Michelle Hunziker e Eros pubblicherà dei nuovi contenuti sul proprio profilo Instagram e non si tratterà dei soliti video ma di un vero e proprio format intitolato ‘Bitches I’m Back’, dove proporrà sempre attività divertenti da svolgere con i propri amici e colleghi.

“Primo episodio di BIT***S I’M BACK anche se non so back da dove?”, ha esordito nel filmato pubblicato. “Ma sì dai, più che tornata mi sono risvegliata dal torpore di quest’anno un po’ diverso dal solito. E quale miglior modo di iniziare che andando a prendere a sprangate oggetti?”.

Il riferimento è proprio al contenuto del primo episodio del nuovo format che l’ha vista andare in una “Rage Room”…

Il video della “Rage Room”

La Ramazzotti, dopo aver “reclutato” alcuni amici, ha deciso di sfogare ogni tipo di tensione della “Rage Room”, ovvero una stanza dove è possibile arrabbiarsi e distruggere oggetti vari tra cui lavatrici, bottiglie, televisori e tanto altro.

Nel filmato, si vede Aurora, in compagnia degli amici, che inizia a urlare all’interno della sala insonorizzata e distruggere, letteralmente, tutto.

Come poi spiegato dalla donna “tutti gli oggetti presenti nella rage room sono da rottamare e non avviene nessuno spreco”.

