Importante traguardo raggiunto da Annalisa Minetti. La donna ha pubblicato su Instagram alcuni video e foto della sua laurea appena ottenuta.

“Un altro traguardo è stato raggiunto”. Con queste parole Annalisa Minetti ha raccontato a tutte le persone che la seguono sui social di essersi laureata. Per lei, 110 e lode in Scienze Motorie. La donna si è mostrata in alcuni video e stories su Instagram nelle quali ha espresso tutta la sua gioia per il passo compiuto.

Annalisa Minetti si è laureata

Annalisa Minetti

Da quanto si apprende dalle informazioni date dalla Minetti sui social, la donna si è laureata in Scienze Motorie. La cantante 47enne ha condiviso un video e alcune stories su Instagram per documentare al meglio l’importante traguardo appena raggiunto.

Come si vede, la proclamazione a “dottoressa” è avvenuta tramite computer a conclusione del suo percorso formativo all’Università Telematica San Raffaele di Roma. Per lei un risultato importantissimo con la votazione di 110 e lode.

“Finalmente ce l’abbiamo fatta, un altro traguardo è stato raggiunto”, ha detto la donna. “Adesso sto già pensando in grande. Mi piacerebbe spingermi, un giorno, a stringere tra le mani un dottorato. Sarebbe bellissimo. So che è faticoso ma a me la fatica piace”.

Successivamente, la bella Annalisa ha fatto tutti i ringraziamenti del caso sottolineando l’importanza della famiglia ed in particolare di suo marito.

Di seguito anche il post Instagram della donna con le parole dopo il traguardo raggiunto:

La malattia e i figli

In una recente intervista a Verissimo, la donna aveva parlato anche della sua condizione di salute e la malattia, la retinite pigmentosa e la degenerazione maculare.

Annalisa, infatti, Non riesco a vedere il volto dei miei figli, non riesco nemmeno a immaginarli. Quello è il mio dolore più grande. Mi dicono che sono belli e ci soffro perché non posso nemmeno immaginarli. Li tocco ma non riesco a percepirli e questa cosa non riesco a superarla. Quello è un grande dolore. Ma ci sono i loro abbracci, i loro baci. Vorrei vedere i loro occhi bellissimi, ce la metto tutta ma non ce la faccio. Purtroppo è così ed è inutile che adesso stia qui a piangere”.