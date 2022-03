Auguri per il primo compleanno: le più belle frasi di auguri per un bimbo o una bimba che raggiunge il primo traguardo della vita.

Tanti auguri per il primo compleanno! Nella vita di un bimbo o una bimba, sia esso un nipote o una nipotina tanto amata, o magari anche un figlio o una figlia, il traguardo del primo anno di età è sempre molto importante, speciale tanto per il diretto interessato quanto per i suoi familiari. Dopo dodici mesi si celebra infatti il raggiungimento di tutti quei piccoli successi quotidiani emozionanti che contrassegnano il primo periodo di vita di ogni neonato.

Se anche tu hai una ometto o una principessa da dover festeggiare al compimento del primo anno d’età, queste frasi potrebbero suggerirti un bel messaggio di auguri da potergli lasciare in eredità anche per quando sarà un po’ più grade e potrà comprendere appieno il valore di quanto vissuto.

Buon compleanno 1° anno: le frasi più emozionanti

Gli auguri per il primo compleanno di una nipotina o un nipotino, come quelli di ogni altra bimba o bimbo, sono sempre molto importanti ed emozionanti. Qualunque parente, dai genitori ai semplici amici, avranno infatti raccolto in questi dodici mesi dei ricordi indelebili che si porteranno per sempre nel cuore.

Se vuoi anche tu che la piccola o il piccolo più importante della tua vita possa un giorno riaprire quello scatolone con su scritto “Il mio primo compleanno” ed emozionarsi alla lettura del tuo biglietto, proviamo a scoprire alcune frasi che non potranno lasciarlo impassibile:

– Grazie per averci regalato 365 giorni di immenso e sconfinato amore! Buon 1° compleanno alla nostra piccola stella!

– Finalmente è finita l’agonia dei complemese! Buon primo compleanno!

– Brindiamo a un anno di notti insonni e di gioia infinita! Buon 1° compleanno!

– Nessuna gioia è più grande di averti nella nostra famiglia. Ti amiamo più di quanto sia possibile esprimere in qualsiasi lingua. Buon primo compleanno!

– Giorno dopo giorno, i tuoi sorrisi diventano sempre più grandi e così il nostro amore per te. Grazie per tutto quello che ci hai dato in questo primo anno. Buon compleanno!

– Non c’è un solo giorno in 365 giorni in cui non ci hai fatto sorridere. È un’immensa fortuna averti nella nostra famiglia! Buon primo compleanno dolce angioletto!

– Sicuro che sia passato solo un anno? I tuoi genitori mi sembrano invecchiati di almeno 10 anni… Tanti auguri dolcissima peste!

– Ora stai imparando a camminare, tra un anno imparerai a correre, poi a volare. Che la vita ti possa portare in alto. Tanti auguri per il tuo primo compleanno!

– Oggi il sole si è dimenticato di sorgere. Era troppo impegnato… pensava a come poter brillare al meglio per illuminare un giorno davvero speciale: il tuo compleanno, dolcissimo bimbo.

– Ti auguro di crescere intelligente, tenace e saggia, ma ti auguro anche di avere sempre la stessa innocenza negli occhi. Buon primo compleanno dolce principessa!

Le frasi d’autore per il primo compleanno

Tra le tante frasi per gli auguri di un compleanno, anche di quelli diversi dal primo, è possibile lasciarsi ispirare anche da alcune frasi d’autore, scritte da importanti pensatori e scrittori. Scopriamo insieme alcune delle più emozionanti in assoluto:

– Buon compleanno bambina, oggi tu sei la regina, regina di nessun re, la più importante che c’è. (Eugenio Bennato)

– Che tu possa esaudire tutti i tuoi desideri tranne uno, perché nella vita è importante sempre desiderare qualcosa. (dal film Star Trek)

– I bambino sono come i marinai: dovunque si posano i loro occhi, è l’immenso. (Christian Bobin)

– Quando desideri qualcosa, tutto l’Universo cospira affinché tu possa realizzare il tuo desiderio. (Paulo Coelho)

– Per il mondo tu puoi essere solo una persona, ma per alcune persone, e cioè per i tuoi genitori, tu puoi essere il mondo. (Gabriel García Márquez)

