Auguri 40 anni: le frasi più belle, emozionanti e divertenti per i nostri biglietti d’auguri di per un compleanno molto speciale.

Ci sono degli step nella vita che sembrano cambiarci. Non tutti i compleanni sono uguali. Passare dagli enti agli enta è già complesso, entrare negli anta a volte può addirittura fare paura. In realtà il traguardo dei 40 anni è uno dei più importanti della vita. Si tratta del raggiungimento dell’età forse più bella, quella in cui si è già maturi ma si hanno ancora molte forze per potersi godere tante esperienze nuove. Se devi fare degli auguri per i 40 anni a una persona speciale, pronta a entrare nell’età della seconda giovinezza, questo potrebbe essere l’articolo che fa per te! Lasciati ispirare da queste frasi adatte per un biglietto emozionante o spiritoso, ma di certo indimenticabile.

Frasi 40 anni da inserire in un biglietto d’auguri

Che tu stia cercando frasi da scrivere su un biglietto o semplicemente l’ispirazione per un messaggino veloce ma non banale, sono tante le idee che potrebbero ispirarti. L’importante è partire dalla persona cui vuoi fare gli auguri: devi scegliere le parole più adatte a lui o a lei, tenendo conto del sesso, delle caratteristiche, del mood, di qualunque cosa renda questa persona unica al mondo!

Ecco un elenco di frasi di buon compleanno per i 40 anni che potrebbero davvero fare al caso tuo:

– Benvenuto nell’esclusivo club degli anta! Qualche acciacco nuovo non indebolirà mai la meravigliosa persona che sei.

– Se oggi qualcuno ti chiede quanti anni hai, rispondigli che ti sono piaciuti così tanto i 20 anni, che hai voluto festeggiarli una seconda volta.

– Non hai 40 anni. Ne hai 39 più spese di spedizione.

– La vita è come un libro e a quarant’anni si comincia a capirne la trama.

– Ricorda che il vintage è tornato di moda. Buon compleanno!

– Ricordi quanto eri felice quando hai compiuto 4 anni? Bene, ora dovresti esserlo 10 volte di più.

– Non ascoltare chi ti dice che a 40 anni è tempo di bilanci. Guarda sempre avanti e continua a inseguire i tuoi sogni, è il miglior modo per rimanere giovani.

– 40 anni è l’età migliore: sei abbastanza grande da riconoscere i tuoi errori, ma abbastanza giovane per farne di nuovi.

– Cristoforo Colombo scoprì l’America quando aveva 41 anni. Non dimenticare che la vita ha ancora tante belle sorprese per te.

Auguri di compleanno per i 40 anni: le frasi di autori famosi

Abbiamo letto auguri di 40 anni divertenti, spiritosi ma anche seri e piuttosto emozionanti, adatti a tutti, a meno che il festeggiato non sia un bambino (per i più piccoli esistono altre frasi perfette). Se però non ti bastano frasi di questo tipo e vuoi essere ispirato da qualche citazione di una penna d’autore, sappi che esistono tanti aforismi e pensieri sparsi che potrebbero proprio fare al caso tuo. Eccone alcune:

Auguri 40 anni con citazioni di personaggi famosi

– I quarant’anni sono la vecchiaia della giovinezza. (Victor Hugo)

– A vent’anni di età regna la volontà; a trent’anni l’arguzia; ed a quaranta il giudizio. (Benjamin Franklin)

– A quarant’anni non capiamo la vita meglio di quando avevamo vent’anni, ma lo sappiamo e lo ammettiamo. (Jules Renard)

– Il bello d’invecchiare è che non si perdono tutte le altre età che sono state. (Madeleine l’Engle)

– La vita comincia a quarant’anni. (Sophie Tucker)

– Alcune persone per quanto invecchino non perdono mai la loro bellezza, semplicemente la trasferiscono dal viso al cuore. (Barbara Johnson)

– Oggi sei più vecchio di quanto tu sia mai stato, e più giovane di quanto sarai mai. (Eleanor Roosevelt)