Lucca Comics & Games sta per tornare in presenza e lo fa rendendo omaggio al settecentenario di Dante.

Manca sempre meno al consueto appuntamento con Lucca Comics & Games, la grande fiera che da anni ospita il mondo dei fumetti e dei giochi attraverso eventi, presentazioni, gare, musica e occasioni di ritrovo.

Un momento davvero speciale che dopo l’edizione virtuale e d’emergenza dello scorso anno, torna finalmente in presenza omaggiando i settecento anni di Dante.

Lucca Comics & Games, come si svolgerà quest’anno

È un ritorno moderato e attento a tutte le regole quello della famosa fiera di Lucca. Un ritorno tanto atteso e che avrà come claim una delle frasi di Dante “e quindi uscimmo a riveder le stelle”.

poster lucca 2021

Una frase simbolica che ben sottolinea il momento storico e l’atmosfera che pervade la fiera di quest’anno. Cosa che si evince anche dalla splendida illustrazione realizzata da Paolo Barbieri.

Dopo l’esperimento del Lucca Changes dell’anno scorso, realizzato tutto in virtuale, quest’anno si potrà infatti tornare nella splendida città di Lucca.

Ciò avverrà ovviamente in modo limitato rispetto al solito e con eventi fruibili solo da chi sarà in possesso del biglietto. Si tratta comunque di un importantissimo primo passo per tornare alla normalità e per riappropriarsi della libertà di poter godere di uno degli eventi più attesi dell’anno.

Come partecipare a Lucca Comics & Games

Quest’anno la manifestazione si terrà dal 29 Ottobre al 1 Novembre 2021.

Il quantitativo di persone potrà essere di massimo 20mila al giorno e per questo ci saranno eventi diffusi anche online, al fine di rendere la fiera fruibile (seppur in modo virtuale) a tutti.

Il costo del biglietto (acquistabile anche online) andrà dai 20 ai 22 euro, in base al giorno in cui si sceglierà di andare. Per chi vorrà partecipare per più giorni sono previsti come ogni anno degli abbonamenti. Ovviamente non mancheranno le misure di sicurezza. Per partecipare, infatti, serviranno il green pass ed il controllo della temperatura.

Quanto agli eventi, questi si svolgeranno in 15 aree diverse.

Come il poster lascia ben immaginare, Dante sarà protagonista in diversi modi. A partire dall’ambientazione scelta per la quinta edizione di Dungeons & Dragons, passando per l’Inferno del Topolino di Guido Martina e proseguendo con altri capolavori tutti da scoprire.

Tra gli ospiti musicali ci saranno Caparezza, Pau dei Negrita, Shade e Lacuna Coil e tra i tanti altri ospiti (alcuni ancora da confermare) non mancheranno anche gli stand dedicati ai fumetti e la tradizionale area dedicata al Giappone che quest’anno sarà ancora più grande. Un evento pensato per dar modo di partecipare a quanta più gente possibile e che si estenderà per tutta la città, pronta più che mai ad accogliere i visitatori dopo l’anno di pausa forzata causato dal Covid.

Fonte foto: Lucca Comics & Games