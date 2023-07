Ecco quali sono le location di Aspromonte – La terra degli ultimi, il film con protagonisti Valeria Bruni Tedeschi e Marcello Fonte.

Nel 2019 è uscito nelle sale cinematografiche Aspromonte – La terra degli ultimi, film diretto da Mimmo Calopresti che è ambientato nel 1951 e racconta la vita ad Africo, un piccolo paese della provincia di Reggio Calabria arroccato sull’Aspromonte in cui mancano anche tutti i servizi essenziali, come l’acqua corrente, l’elettricità e persino la scuola. I protagonisti sono gli abitanti del luogo, tra cui una maestra che arriva da Como, il prefetto e altri ancora. Vediamo ora quali sono le location di Aspromonte – La terra degli ultimi.

Aspromonte – La terra degli ultimi: le location del film

Come detto in precedenza, Aspromonte – La terra degli ultimi è ambientato ad Africo ma in realtà il film è stato girato in un altro paese dell’Aspromonte, a Ferruzzano, che dista circa 30 chilometri dal paese in cui è realmente ambientata la storia raccontata nel film.

Valeria Bruni Tedeschi

La scelta è ricaduta su Ferruzzano e non su Africo perché il primo è un paese abbandonato e si è prestato quindi alla perfezione per ospitare le riprese del film.

Aspromonte – La terra degli ultimi: il cast del film

Una delle protagoniste principali di Aspromonte – La terra degli ultimi è Valeria Bruni Tedeschi, che veste i panni della maestra arrivata da Como, Giulia Tedeschi. Tra i principali protagonisti troviamo poi Marcello Fonte, che interpreta il ruolo di Ciccio Italia, detto U Poeta. Francesca Colella è Peppe Morabito, Marco Leonardi è Cosimo detto Spaccapietr mentre Sergio Rubini veste i panni di Don Totò.

Completano il cast del film Elisabetta Gregoriaci, Francesco Grillo Romina Mondello, Carlo Marrapodi, Costantino Comito e Fulvio Lucisano.