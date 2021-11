L’attrice Asia Argento si apre e rivela la sua opinione sulla partecipazione del suo ex marito Morgan a Ballando con le Stelle, raccontando anche del loro rapporto ritrovato.

Asia Argento ha commentato la partecipazione di Morgan a Ballando con le Stelle 2021. Il cantante gareggia nel famoso programma di Rai 1, condotto da Milly Carlucci, accompagnato dalla ballerina professionista Alessandra Tripoli e sta riscuotendo un discreto successo.

L’ ex-moglie Asia Argento, con la quale Morgan ha sempre avuto rapporti alti e bassi, in una recente intervista con Chi si è aperta sulla sua vita privata, nominando anche l’ex compagno e la sua nuova partecipazione in tv, nello stesso programma dove anche lei è stata concorrente nel 2016: “Ogni tanto ci scriviamo dei messaggi, ci scambiamo opinioni su idee artistiche. Lo sto seguendo: è un ballerino strepitoso, molto meglio di quanto lo sia stata io quando ho partecipato alla trasmissione nel 2016. Faccio il tifo per lui”

Asia Argento ha vissuto una lunga relazione con Morgan, dal quale ha avuto anche una figlia, Anna Lou che oggi a 20 anni. I due non hanno sempre avuto un rapporto idilliaco, infatti hanno avuto parecchi problemi e divergenze, ma negli ultimi tempo sono tornati a sentirsi pacificamente.

Il nuovo album dell’ex di Morgan

Oltre che attrice, Asia Argento è anche cantante e recentemente è in uscita con un nuovo album, “Music from my bed”. Le canzoni inserite in questo nuovo progetto, l’artista le ha scritte in un periodo di fermo, dopo essersi fatta male durante le riprese di Pechino Express, dove partecipava con l’amica Vera Gemma.

Anche di questo Asia ha parlato con Chi, parlando della musica e di cosa significa questa per lei: “La musica mi ha dato l’energia per guardarmi dentro: c’erano dei rimpianti, dei rimorsi, delle assenze che dovevo assolutamente affrontare e il modo migliore era quello di scrivere”