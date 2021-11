Dopo la recente rottura con Diletta Leotta, Can Yaman a quanto pare ha già un nuovo flirt, una giovane modella di Crotone. Chi è la nuova fiamma dell’affascinante attore?

Un nuovo presunto flirt per Can Yaman, l’attore turco più amato dagli italiani, che recentemente ha chiuso la sua relazione con la showgirl Diletta Leotta. È stata proprio la conduttrice siciliana, infatti, ad annunciare la fine della loro relazione, anche se dalle sue parole si percepiva una voglia di tornare insieme al suo ex fidanzato. Ma questo a quanto pare non si è avverato.

Secondo quanto riportato da Chi, la star Can Yaman avrebbe già ripreso la sua vita amorosa, grazie a un nuovo flirt nato da poco. La prescelta sarebbe Maria Giovanna Adamo, modella di 25 anni originaria di Crotone, conosciuta su un set.

I due, infatti, stanno lavorando insieme alla fiction Viola come il mare, con Francesca Chilliemi, sul set allestito a Palermo. Secondo la rivista di Alfonso Signorini, Chi, il padre di lui, Güven Yaman, per augurare buon 32esimo compleanno al figlio ha pubblicato un video pieno di foto, tra cui anche quella pubblicata dalla Adamo che la ritrae insieme al giovane attore.

Questo amore sboccerà? Staremo a vedere, attendiamo altre news fresche per capire come procederà.

Chi è Maria Giovanna Adamo

La presunta ragazza di Can Yaman, Maria Giovanna Adamo fa la modella, ma non sappiamo molto di più di questa giovane aspirante attrice. Quello che si capisce dal suo profilo Instagram, è che è una ragazza semplice, legata alla sua famiglia, e che sta lavorando sul set di Viola come il Mare, che presto andrà in onda su Canale 5.

La fiction avrà come protagonisti Francesca Chilliemi e Can Yaman, insieme a Simona Cavallari e Romano Reggiani.