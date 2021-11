Adriana Volpe rompe il silenzio e commenta la nuova relazione dell’ex marito, Roberto Parli, con il quale ha interrotto il rapporto proprio di recente.

A meno di un anno dalla separazione, Adriana Volpe ha fatto il suo commento sulla nuova compagna dell’ex marito, Roberto Parli, paparazzato in due occasioni con la conduttrice e influencer Clarissa Tami.

A scoprire la frequentazione, come spesso accade, è la rivista Chi di Alfonso Signorini, che tra l’altro divide lo studio del GF Vip 6 proprio con la Volpe. L’ex marito della showgirl Roberto Parli è stato avvistato con Clarissa Tami, 38 anni, conduttrice molto famosa in Svizzera e influencer su Instagram.

La coppia è stata vista prima durante un pranzo in un ristorante sul lago di Como, poi durante una passeggiata per le strade più belle e chic di Milano. Fino ad oggi, Adriana Volpe non si era esposta sulla nuova relazione dell’ex marito ma ora, per la prima volta, arriva la sua dichiarazione ufficiale. Intervistata da Diva e Donna ha detto: “Ho visto le foto ma diciamo che le problematiche sono ben altre, di sicuro non queste, quindi non ho interesse a commentare le foto. Credo che qualunque cosa e chiunque lo aiuti a ritrovare un suo equilibrio, possa solo che farmi piacere”

Dalle sue parole, pare che Adriana Volpe non sia minimamente interessata alla nuova relazione di Parli, né tanto meno gelosa di questa nuova fiamma, anzi sembra ci sia interesse a saperlo sereno, dopo i problemi avuti con lei. I due dovranno comunque mantenere sempre un legame, vista la figlia Gisele che tutti e due mettono sempre al primo posto.

Dopo la separazione, ci sono stati diverse difficoltà tra i due, che sono scaturite in una vera e propria guerra social. Ma a quanto pare gli animi si sono calmati, Adriana Volpe sta andando avanti e, chissà, magari presto ritroverà anche lei l’amore.