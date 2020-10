Dopo anni di rumors e indiscrezioni senza riscontri, Whoopi Goldeberg ha ora annunciato che sono iniziati i lavori per Sister Act 3.

Agli inizi degli anni ’90 Whoopi Goldberg ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo, incollandoli davanti agli schermi, vestendo i panni della stravagante Suor Maria Claretta in Sister Act 1 e 2. Per anni si è parlato della possibile realizzazione del terzo capitolo della serie ma, un po’ per il minor successo avuto dalla seconda pellicola, un po’ per altri motivi, il progetto non è mai andato in porto. Almeno fino a ora. Whoopi Goldberg ha infatti annunciato che si è già messa al lavoro, insieme ai produttori, per Sister Act 3.

Sister Act 3: il film annunciato da Whoopi Goldberg

Ospite al Late Show with James Corden, Whoopi Goldberg ha spiegato che: “Per molto tempo, tutti dicevano che nessuno avrebbe avuto voglia di vedere un nuovo capitolo. Di recente, invece, è venuto fuori che forse non è poi così vero. Gli spettatori vorrebbero una nuova avventura. Perciò stiamo lavorando sodo per capire come rimettere insieme tutta la banda”.

Whoopi Goldberg

Whoopi Goldberg ha poi spiegato qual è il segreto del successo di Sister Act: “Sister Act è divertente, ti fa stare bene. È un mix di gente che canta male, gente che canta bene, gente che canta così così e… suore! C’è forse qualcosa di meglio?”.

Sister Act: i film

Il primo film della saga, Sister Act – Una svitata in abito da suora, è uscito nelle sale cinematografiche nel 1992 ed è stato diretto da Emile Ardolino. La commedia è stata anche candidata, tra i vari premi, anche a due Emmy Awards.

Un anno dopo, nel 1993, è uscito invece il sequel, Sister Act – Più svitata che mai, diretto questa volta da Bill Luke. Whoopi Goldberg è stata ovviamente la star di entrambi i film.