Con iOS 14, Apple ha introdotto diverse interessanti novità, tra cui i widget per iPhone: scopriamo subito cosa sono, come iniziare a usarli e come rimuoverli.

Con iOS 14 – l’ultima versione del sistema operativo per smartphone con cui è stato introdotto l’audio spazio – Apple consente finalmente ai propri utenti di personalizzare maggiormente il proprio iPhone. Sarà, ad esempio, possibile modificare le icone delle applicazioni, per creare dei fantastici “temi”. Un’altra interessantissima novità è la possibilità di inserire alcuni widget, elementi disponibili già da diversi anni per Android. Scopriamo subito cosa sono questi elementi, come inserirli e come creare delle raccolte.

Cosa sono i widget?

Per “widget” si intende un elemento grafico, inserito nell’interfaccia utente di un dispositivo, che consente ai consumatori di interagire facilmente e rapidamente con una determinata applicazione. In questo caso specifico, gli utenti che posseggono un iPhone su cui gira iOS 14 potranno inserire questi elementi nella Home e nella sezione Oggi (ovvero quella che può essere aperta scorrendo verso sinistra).

Nuovo iPhone

Ogni applicazione può avere uno o più widget con cui gli utenti potranno accedere a delle specifiche funzionalità. Per il momento, trattandosi di una novità lanciata pochi giorni fa, le app che offrono widget sono ancora poche, ma durante i prossimi giorni dovrebbero arrivare sempre più soluzioni.

Inserendo widget, quindi, i consumatori potranno utilizzare delle specifiche funzionalità offerte dalle applicazioni installate senza effettivamente aprire i software in questione.

Come inserire un widget in iOS 14?

Inserire un nuovo widget è un’operazione particolarmente semplice. Gli utenti dovranno tenere premuta un’area vuota della Home fino a quando tutte le applicazioni non iniziano a tremare. A questo punto, apparirà un più (“+”) in alto a sinistra: bisognerà cliccare questo simbolo, scegliere un widget, sezionare una dimensione e cliccare su “Aggiungi”. La procedura è pressoché identica anche nella vista Oggi.

Un widget può occupare molto spazio nella schermata principale e sarebbe quindi opportuno compiere una selezione. Fortunatamente, Apple consente di creare delle raccolte composte al massimo da 10 widget. Per farlo, basterà trascinare un elemento grafico sopra a un altro, come se si stesse creando una semplice cartella.

this took me much longer than I anticipated. #ios14homescreen pic.twitter.com/iLBsNBxbmy — tasha (@tashaberr) October 4, 2020

Altra interessante funzione è la raccolta smart: si tratta di un gruppo di widget che vengono automaticamente scelti in base alle proprie abitudini. Ad esempio, se l’utente ogni giorno alle ore 21:00 apre l’applicazione Orologio del proprio iPhone, è probabile che troverà nella raccolta smart un widget collegato a questa applicazione durante quello specifico orario. Per inserire una raccolta smart, è sufficiente selezionare la voce dedicata nella schermata in cui è possibile aggiungere un nuovo widget.

Rimuovere un widget su iPhone

Per rimuovere invece un widget dal proprio iPhone con iOS 14, bisognerà tenere premuto l’elemento, cliccare su “Remove Widget” e confermare effettuando un click su “Rimuovi”. Sarà ovviamente possibile inserire l’elemento eliminato in qualsiasi momento.