Ecco le location di Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo, il docufilm con Michele Placido nei panni del celebre editore.

Il suo obiettivo era quello di riuscire a portare i libri nelle case di italiane e, a oggi, si può dire che sia riuscito a realizzare il suo sogno: parliamo di Arnoldo Mondadori, uno dei più grandi imprenditori nel ramo dell’editoria italiana a cui la Rai ha dedicato il docufilm Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo che va in onda in anteprima mercoledì 21 dicembre 2022, in prima serata a partire dalle ore 21.20 circa. Nel docufilm viene ripercorsa tutta la vita dell’editore, raccontata attraverso un’alternanza tra fiction e documenti di repertorio e interviste. Vediamo ora quali sono le location di Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo.

Arnoldo Mondadori: le location del film

Sono tre le location principali di Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo: Roma, Torino e Verbania. Le riprese del docufilm, che è diretto da Francesco Miccichè, sono iniziate per le strade della Capitale, attori, attrici e tutti gli addetti ai lavori si sono poi spostati a Torino dove hanno proseguito le riprese.

MICHELE PLACIDO

Tra i luoghi del capoluogo del Piemonte che hanno ospitato le riprese di Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo troviamo la Galleria Subalpina il Cinema Tetro Romano, Piazza Carlo Alberto e il Museo Nazionale del Risorgimento. E poi ancora la Tipografia di Don Bosco a Valdocco ha ospitato al suo interno le riprese per le scene appunto ambientato all’interno della tipografia.

La troupe si è poi spostata sulle sponde del Lago Maggiore e in particolare a Verbania dove ha concluso le riprese di Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo all’interno della Villa l’Eremitaggio.

Arnoldo Mondadori: il cast del film

A vestire i panni di Arnoldo Mondadori nel film a lui dedicato è stato Michele Placido. Al suo fianco troviamo Valeria Cavalli nei panni della moglie del protagonista, Andreina Monicelli.

