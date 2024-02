L’ultima donna ad aver vinto Sanremo prima di Angelina Mango è stata Arisa che ha mandato un messaggio alla giovanissima collega.

Il trionfo di Angelina Mango a Sanremo 2024 ha generato tantissimi commenti da parte del pubblico ma anche dai suoi colleghi. In particolare spicca un inaspettato messaggio da parte di Arisa che via social ha voluto, di fatto, consacrare l’artista ex Amici con tanto di riferimento “al femminile” sui successi delle donne al Festival.

Arisa, il messaggio ad Angelina dopo Sanremo

Arisa



Attraverso un bel messaggio su Instagram, Arisa ha voluto rendere omaggio alla giovane vincitrice di Sanremo 2024 ricordando, però, anche un dettaglio molto importante ovvero quello relativo al fatto che lei era stata l’ultima donna a trionfare alla kermesse musicale.

La cantante, infatti, aveva vinto nel 2014 con il brano ‘Controvento’ e da quel momento nessuna donna era riuscita ad imporsi di nuovo. Ora, è toccato proprio ad Angelina che ha ricevuto, quindi, i complimenti della più esperta artista.

“Finalmente non sono più io l’ultima donna ad aver vinto Sanremo”, ha scritto la donna taggando la giovane collega. “Ho una degna erede che ha respirato la mia stessa aria, bevuto la mia stessa acqua, calpestato la mia stessa terra e questo mi rende ancora più fiera. Che tu possa cara Angelina Mango arrivare lontano rimanendo sempre comoda dentro te stessa. Ti meriti tutto e sapevo che sarebbe successo dal primo momento che ti ho vista tanti tanti anni fa. Sei grande! Ti voglio bene”.

Dal canto suo, la Mango ha risposto con un cuore dolcissimo in segno di apprezzemento. Tantissimi hanno commentato le parole della cantante con messaggi di affetto e tante emoticon. Diversi hanno fatto anche riferimento alle origini di entrambe che arrivano dalla Basilicata. “Basilicata power”, “Girls power”, “Bravissime entrambe”, hanno scritto in tanti.

Di seguito anche il post Instagram della cantante: