App per comprare vestiti online: le migliori applicazioni per comprare vestiti firmati, usati e trovare le offerte più convenienti.

Da anni ormai fare shopping online è diventata un’abitudine, a volte anche un’esigenza. E se fino a pochi anni fa in molti erano restii ad acquistare vestiti su internet, per paura di non indovinare la giusta taglia, o anche di prendere qualche fregatura per quanto riguarda la qualità, oggi di siti verificati e in grado di rendere privo di qualsiasi ansia lo shopping ce ne sono decine. Siti che spesso sono collegati anche a splendide app capaci di trasformare l’acquisto in un divertimento. Ma quali sono le migliori app per comprare vestiti? Scopriamo insieme le più amate dagli shopping addicted!

Migliori app per comprare vestiti di marca

Se stai cercando app in grado di trasformare l’esperienza dello shopping online in un vero divertimento, e che ti possano far trovare le migliori offerte e i migliori vestiti di marca a prezzi, non puoi non prendere in considerazione alcune delle app più famose in assoluto, come Yoox. Si tratta dell’applicazione dell’azienda italiana numero uno nella vendita di abiti, lusso e design.

Shopping online



Un’azienda, Yoox, che non ha molto da invidiare a due colossi assoluti nel mondo dello shopping: Zalando, l’e-commerce numero uno per quanto riguarda il settore abbigliamento; e ovviamente Amazon, che nasconde tra le proprie offerte anche alcune irrinunciabili per quanto riguarda il settore del vestiario. Se ami la moda e cerchi app per comprare vestiti economici non puoi sottovalutare quelle di aziende come di H&M e Bonprix.

Le migliori app per comprare vestiti usati

Se ami la moda ma guardi anche con attenzione alle tematiche della sostenibilità, non avrai problemi ad acquistare vestiti usati, spesso disponibili in condizioni quasi pari al nuovo ma con un prezzo enormemente più basso. Su diversi siti è possibile anche trovare veri affari per gli amanti del vintage. Insomma, prima di escluderli a priori, prova a dare un’occhiata alle vetrine.

Tra le app più utilizzate per comprare (ma anche vendere) vestiti usati consigliamo Vinted, Vestiaire Collective, DePop, Etsy, Lampoo, Viide Dressing, Armadio Verde e altre simili. C’è davvero l’imbarazzo dell scelta!

Infine, se ti appassione la creazione di un outfit unico e originale, potrebbero fare al caso tuo alcune app che mettono a tua disposizione dei veri e propri assistenti personali, come Bantoa, Your Closet e Combyne. Il massimo per chi fa del proprio stile una vera missione di vita.