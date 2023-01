App finanza: le migliori applicazioni per Android e iPhone da scaricare sul proprio telefono per gestire ogni attività finanziaria.

Riuscire a far quadrare i conti sta diventando un incubo? Non sai come tenere sotto controllo i tuoi risparmi, i tuoi investimenti e in generale ogni attività relativa alla gestione delle tue sostanze? Allora hai sicuramente bisogno di alcune app di finanza personale. Presenti in massa negli store dei nostri smartphone, ormai sono davvero molti i software in grado di semplificare tutte quelle operazioni che in passato potevano risultare impossibili per un singolo individuo, almeno senza l’aiuto di un consulente esperto. Che tu abbia un iPhone o preferisca invece utilizzare il sistema Android, puoi contare su tantissime app affidabili e in grado, in alcuni casi, anche di cambiarti la vita. Scopriamo insieme quali sono quelle che proprio non possono mancare nel tuo telefono.

Le migliori app di finanza

Al solo pensiero di dover parlare di conti e soldi ti gira la testa? Non preoccuparti. Le app finanziarie sono nate proprio per venire incontro alle esigenze anche di chi non ha la pazienza necessaria per poter star dietro ad ogni operazione relativa alla gestione del proprio patrimonio. Nella nostra lista, parliamo da Monefy. App disponibile sia per Android che per iOS, è una delle più semplici in assoluto, grazie a un’interfaccia basata su icone facilmente intuibili. Tra le sue caratteristiche principali troviamo la possibilità di poter accedere a grafici chiari da cui ricavare informazioni sulla nostra situazione finanziaria. Può essere inoltre utilizzata con più account e sincronizzata tramite Drive o Dropbox.

Disponibile solo sull’App Store di iOS, MoneyStats è invece un’app, anche in questo caso abbastanza semplice, che permette non solo di gestire le proprie risorse, ma anche di monitorare spese, transazioni, creare budget, ottenere tassi di cambio, stabilire obiettivi di risparmio e molto altro ancora. Simile, ma non uguale, è invece Buddy – Budget e spese, altra applicazione Apple che si pone l’obiettivo di aiutare a risparmiare attraverso l’impostazione di budget adatti alle proprie esigenze. Un’app molto comoda che può essere utilizzata in condivisione con la propria famiglia.

E arriviamo a Visual Budget, app sviluppata da Kiwi Objects come strumento per la gestione della contabilità non solo familiare, ma anche aziendale. Fornita di tantissimi strumenti utili può aiutarci a tenere sotto controllo ogni entrata e uscita e pianificare al meglio i nostri investimenti. L’unica pecca? Nella versione standard è disponibile solo per un massimo di 10 transazioni per conto su Android e 50 su iPhone. Esiste però anche una versione premium acquistabile a pagamento all’interno dell’app.

Sempre per chi usa sistemi Apple, è disponibile anche la divertente Loot, che permette di risparmiare somme di denaro attraverso la grafica del barattolo 3D personalizzabile. In questo modo potremo riuscire finalmente a mettere da parte quella somma utile per realizzare il viaggio che sogniamo da tempo.

App finanza per Android: quale scegliere

Una delle app di finanza personale più famose in assoluto è Oval, disponibile sia per Android che per iOS. Si tratta di una sorta di salvadanaio digitale che permette di risparmiare, monitorare, controllare le spese ma anche di investire. In pratica, l’app aiuta a mettere da parte soldi ogni settimana in base a determinate regole e alle proprie abitudini, e indica come investire la somma risparmiata indicando i prodotti migliori tra una vasta gamma a disposizione dell’utente.

Molto diversa, ma in alcuni casi anche molto utile, è Splitwise, app che permettere di dividere le spese con altre persone e di tenerne traccia. Si tratta della soluzione perfetta per chi deve dividere le bollette con dei coinquilini, o per chi sceglie di intraprendere un viaggio con gli amici. Esiste sia in versione base che premium, al costo di 2,99 euro al mese, arricchita da alcune utili funzioni aggiuntive.

Arriviamo infine a BudJet. Sviluppata da Moneyfarm, famosa piattaforma di consulenza finanziaria online, è un’app che, attraverso un’interfaccia estremamente semplice, ci consente di tener traccia di ogni singolo centesimo speso e di impostare un budget mensile per avere sempre sotto controllo la nostra situazione, magari impostando anche dei limiti per determinate spese.

