Striscia la Notizia ma anche, e soprattutto, gli insegnamenti del padre, Antonio Ricci. Al Corriere della Sera, la figlia del noto “papà” del tg satirico di Canale 5, Vittoria, ha rilasciato la sua prima intervista ufficiale raccontando diversi aspetti della vita lavorativa e privata.

Lavoro e famiglia, parla la figlia di Antonio Ricci

Diversi gli spunti molto particolari e significativi dell’intervista rilasciata da Vittoria Ricci. Tra i primi passaggi, subito molto divertente, ironica e diretta, la fatidica domanda: “Se sono raccomandata? Certo. È la verità! Ma essendo la figlia del capo, ho dovuto lavorare il triplo per ottenere la fiducia di chi collabora con lui da più di 30 anni”.

E proprio sul suo lavoro: “Come ho iniziato? Me lo propose lui, per occuparmi del museo di Striscia: avevo 26 anni”. Particolare passaggio anche sul contratto: “Io lavoro per papà, non sono dipendente Mediaset. E faccio da trait d’union tra produzione e autori. Sono la tuttofare. Gira perfino una mia foto che pulisco i pavimenti”.

Dopo aver parlato dello splendido rapporto col padre e della cosa che maggiormente la fa arrabbiare quando si parla di lui, ovvero sentir dire che è “vendicativo”, Vittoria ha raccontato cosa ha preso dai suoi genitori. Proprio dal padre ha detto: “Dal papà, una sana irriverenza, l’essere polemica e dispettosa, però in maniera divertente, non cattiva”.

Spazio, poi, anche ad un finale molto dolce con l’ultimo regalo ricevuto: “La libertà, dentro e fuori Striscia. È il regalo più bello”. E sul possibile addio a Striscia: “Solo per il tour mondiale dei Coldplay e di Beyoncé”.

