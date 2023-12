Il pandoro gate continua a portare guai a Chiara Ferragni. Il crollo sui social continua con una nuova batosta certificata.

Non è dato sapere come stia Chiara Ferragni in questi giorni dopo il caso della falsa beneficenza e il caso del pandoro Balocco. Per alcuni è “distrutta e non esce di casa” ma la verità la conosce solo la diretta interessata. Certo è che il crollo dell’influencer, almeno in quanto a numeri e seguaci, è sotto gli occhi di tutti. Un recente calcolo, infatti, ha dato, di fatto, un’altra batosta alla donna.

Chiara Ferragni, il crollo social continua

Chiara Ferragni

L’impero social della Ferragni sta avendo, dopo il caso del pandoro, un inizio di potenziale crollo. In modo particolare il numero dei seguaci sulle varie piattaforme sembra essere diminuito parecchio.

I casi di finta beneficenza, sia per quanto riguarda il pandoro Balocco sia per le uova di Pasqua, hanno dato il via ad una vera e propria fuga certificata nei numeri.

Dopo un iniziale abbandono su Instagram, come rivelato da FanPage Karma e YouTrend, i numeri sono peggiorati notevolemente sia per Chiara che per il marito Fedez. Tale vicenda ha fatto perdere alla Ferragni 157 mila follower su Instagram nelle ultime due settimane. Per quanto concerne il rapper, invece, lui ha subìto una simile perdita di seguaci, con un meno (circa) 81 mila su Instagram. In totale la coppia ne ha perso, quindi, circa 240 mila in tutto.

Di seguito anche l’ultimo post Instagram della donna con le scuse a seguito dell’uscita della vicenda del caso del pandoro Balocco:

La reazione per vie legali dell’imprenditrice

A preoccupare l’imprenditrice anche la reazioni di alcuni marchi di moda che hanno iniziato a mollare proprio la Ferragni. Tra questi Safilo, la nota azienda di occhiali, che ha deciso di interrompere la collaborazione con l’influencer.

Per provare a porre rimedio a questa situazione, la bella Chiara, come riportato da diversi media, avrebbe deciso di agire per vie legali impegnandosi con due studi e anche una agenzia di comunicazione molto importante con l’obiettivo, appunto, di arginare i danni e rialzare la sua immagine.