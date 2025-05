“L’avvocato dell’impossibile”: non solo Stasi e Garlasco, ecco le “imprese” di Antonio De Rensis

L’avvocato Antonio De Rensis si sta occupando della difesa di Alberto Stasi nel caso Garlasco ma è stato protagonista diversi famosi casi giudiziari.

Il delitto di Garlasco con l’omicidio Chiara Poggi ha riportato la lente di ingrandimento e le luci dei riflettori su diversi personaggi che, in qualche modo, sono stati coinvolti nell’uccisione della ragazza avvenuta il 13 agosto del 2007. In questo senso, focus soprattutto su Alberto Stasi, fidanzato della vittima ai tempi della sua uccisione, nonché unico che alla fine ha pagato con l’accusa di omicidio. Il ragazzo, oggi a tutti gli effetti uomo, si è sempre dichiarato innocente e il suo legale, Antonio De Rensis ha sempre sostenuto questa tesi. Proprio l’avvocato risulta essere una figura centrale non solo del caso Garlasco ma in generale di diversi casi controversi che hanno scritto pagine di cronaca italiana.

Antonio De Rensis e la riapertura del caso Garlasco

Fin dal principio, ovvero da quel famoso e triste 13 agosto 2007 quando Chiara Poggi è stata rivenuta uccisa, Antonio De Rensis, noto avvocato che stando a Il Messaggero ha il suo studio legale nel Bolognese, precisamente a San Giovanni in Persiceto, si è ritrovato ad essere il difensore di Alberto Stasi, poi condannato al carcere con l’accusa di aver ucciso la ragazza.

Il legale ha sempre seguito la linea difensiva dell’innocenza del proprio assistito e nel corso degli anni ha preso parte attivamente alle varie richieste di riapertura del caso arrivando, come noto, ad ottenere a quanto pare una vera e propria rivoluzione sulla vicenda nelle ultime settimane con altri personaggi che sarebbero coinvolti nel delitto e che, alla fine, potrebbero portare la Procura a ritenere Stasi innocente a distanza di tantissimi anni.

Da Pantani ad Antonio Conte: gli altri casi di De Rensis

L’abilità di Rensis nel caso Garlasco non è certo un qualcosa di casuale. Infatti, l’avvocato nel corso della sua carriera si è trovato ad occuparsi di altre cause decisamente complesse. Il nome di Rensis è stato accanto a quello del famoso ciclista Marco Pantani. Dopo la morte del campione, infatti, il legale ha assistito la madre del Pirata convinto che la versione ufficiale della morte per overdose dell’atleta nascondesse zone oscure. Era riuscito a far riaprire le indagini e nel 2015 si era opposto all’archiviazione del caso.

Ma tra i personaggi assistiti e difesi dall’avvocato spicca anche un altro nome illustre, quello dell’attuale allenatore del Napoli, Antonio Conte. De Rensis, infatti, ha operato in difesa del mister per il caso calcio scommesse accanto agli altri legali Giulia Buongiorno e Luigi Chiappero.

Sempre nel mondo dello sport, questa volta del motociclismo, De Rensis ha seguito le vicende di Andrea Iannone legate al caso doping.