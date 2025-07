In questo luogo di mare da sogno una casa ti costa quanto un garage (ed è favolosa)

Il momento di comprare la tua casa dei sogni si fa sempre più vicino, basta avere una mappa con i luoghi più economici.

Sempre più spesso ci si lamenta del caro affitti, che sempre più viene considerata come una vera e propria piaga sociale che colpisce tutti. Una lama a doppio taglio, però, perché anche chi vuole comprare casa per entrare nel mercato degli affitti si trova spesso alle strette.

Per non parlare delle case vacanze o comunque in zone di mare, li i prezzi esplodono letteralmente, forse per colpa del turismo aggressivo. Fortunatamente l’aumento dei prezzi non riguarda tutte le località di vacanza, esistono ancora dei paesi dove si possono fare buoni affari nel settore edilizio.

I migliori affari per comprare casa

Il podio delle località balneari più redditizie lo apre Forte dei Marmi, dove il prezzo medio di una casa si avvicina ai 2 milioni. L’esclusività della zona e la domanda di ville di lusso garantiscono affitti che superano tranquillamente i 5.000 euro a settimana, il gioco vale la candela.

Le migliori zone per comprare casa da affittare

Al secondo posto c’è Capri, dove una casa costa in media 1,4 milioni, l’isola attira turisti da tutto il mondo, ma la disponibilità è bassa. Solo il 30% circa degli immobili ha più di cinque locali, il che favorisce affitti brevi a coppie e piccoli nuclei familiari, un mercato comunque molto redditizio.



Segue Portofino, con un prezzo medio di 740.000 euro, dove dominano i bilocali, perfetti per short rental di lusso dedicati a coppie in vacanza. La costante domanda turistica e la scarsa offerta di appartamenti adatti, rendono ogni appartamento una piccola miniera d’oro da sfruttare, specialmente in alta stagione.



Scendendo ancora di fascia, troviamo Porto Ercole, con un prezzo medio di acquisto stabile intorno ai 630.000 euro e una formula simile a Capri. Case più piccole, ma con grandi potenzialità e la sua posizione nell’Argentario rende la meta interessante per chi vuole differenziare il calendario degli affitti.



Una sorpresa in classifica è Senigallia, dove con meno di 300.000 euro si può ancora acquistare casa, ottima rendita per chi punta sulle famiglie. Le “spiagge di velluto” e i servizi turistici funzionano bene in estate e un appartamento può fruttare fino a 10.000 euro in pochi mesi.



Per scegliere la zona migliore in cui comprare un immobile è fondamentale valutare due aspetti, la dimensione dell’immobile e la stagionalità della domanda di affitto. Ville grandi e località esclusive garantiscono affitti a clienti facoltosi per lunghi periodi, ma anche i piccoli appartamenti possono essere un investimento vincente.