Solare e spigliata come sempre in tutto quello che fa, Antonella Fiordelisi è tornata a pungere (chi è tutto da capire) sui social. L’ex concorrente del GF Vip, dopo essersi lasciata con Edoardo Donnamaria, è di nuovo molto attiva su Instagram e poche ore fa ha mostrato un particolare e prezioso regalo che ha deciso di farsi…

Antonella Fiordelisi, frecciatina a Donnamaria?

Meno di un mese fa, Antonella e Edoardo avevano annunciato la fine della loro relazione non senza accuse e malumori. La stessa ragazza aveva fatto una lunga diretta Instagram in lacrime nella quale aveva detto riguardo al rapporto con l’ormai ex: “Non sto bene. Non ce la faccio più. Mi sento sfruttata, sinceramente. […] Non mi posso far trattare così, vuole farmi impazzire”.

Ed è proprio a lui che sembra essere indirizzata la recente storia dove la Fiordelisi ha mostrato il regalo che ha deciso di auto farsi. Di cosa si tratta? Di un anello, per la precisione di uno zaffiro blu con diamanti.

Un dono decisamente bello quanto di valore. Ma la frecciata sta nelle parole scelte per raccontare il suo acquisto ed in particolare il passaggio: “Donne emancipate”, quasi a voler sottolineare come non abbia bisogno certo di un lui al suo fianco che le faccia regali o altro.

Sebbene non ci siano riferimenti all’ex, pare chiaro il messaggio agli uomini e, molto probabilmente, proprio a Edoardo.

