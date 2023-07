Presente e futuro ma anche un retroscena importante in chiave lavorativa. Lorella Cuccarini esce allo scoperto.

Torna a parlare Lorella Cuccarini e lo fa a proposito di alcuni opportunità di lavoro per le quali in queste ultime settimane è stata piuttosto chiacchierata. Non solo il suo futuro ad Amici come insegnante ma anche l’accostamento e l’interessamento della Rai, da lei stessa confermato.

Lorella Cuccarini: il no alla Rai e il futuro ad Amici

Lorella Cuccarini

Si parte subito forte con l’interesse dalla Rai e il suo no: “Sì, è vero, sono stata contattata da Angelo Mellone, direttore intrattenimento Daytime Rai. Lo conosco molto bene, con lui avevo già fatto Grand Tour. Mi ha proposto la fascia delle ore 14.00 di Rai1, ma io non ho intenzione di tornare in Rai con un programma quotidiano. Oltre tutto, in questo momento non avrei mai accettato un passaggio sulle reti Rai, sapete bene cosa si sarebbe scatenato”.

La Cuccarini ha dunque poi parlato di Amici e del suo impegno anche in vista della prossima edizione: “Cosa mi aspetto dal futuro? In questo momento sto facendo Amici, mi piace, sono contenta, sono soddisfatta, sono serena e questo per me è fondamentale; poi naturalmente sono aperta a qualsiasi altra proposta, che però deve veramente valere la pena”.

La bella Lorella ha anche aggiunto un altro aspetto fondamentale della sua vita e del suo lavoro: “L’aspetto che più mi ha dato soddisfazione è aver conosciuto, con Amici, un pubblico molto più giovane, cosa che con la Rai non si può conoscere, lì parli solo ad una certa fetta di pubblico, non a tutto”.

Di seguito anche un post Instagram della showgirl durante l’ultima edizione di Amici: