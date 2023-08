Una triste notizia per Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Sui social l’annuncio di un pesante lutto e le reazioni.

Spesso capita che i personaggi televisivi riescano ad entrare nel cuore delle persone. Durante l’ultima edizione del Grande Fratelli Vip, questo è capitato ad Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria che con la loro relazione hanno fatto sognare tante persone. I loro fan, i Donnalisi appunto, li hanno seguiti e li sostengono ancora oggi nonostante la loro relazione sia finita. Ed è proprio una seguace della coppia che, purtroppo, in queste ore è venuta a mancare e ha generato grande tristezza nei due ex gieffe.

Morta fan di Antonella Fiordelisi e Donnamaria: la reazione

Antonella Fiordelisi

A dare il triste annuncio della perdita della fan dei Donnalisi è stato il marito della donna che utilizzando il suo profilo Twitter ha scritto: “Salve #donnalisi sono Antonio il marito di Emanuela. Con il dolore nel cuore vi comunico che manu alle 4,20 di stanotte è deceduta. Ringrazio i messaggi ricevuti di sostegno da tutti voi che riteneva la sua 2 famiglia. Così come ha sempre voluto bene ai ragazzi. Voletevi bene”.

Parole davvero belle e importanti per i due ragazzi ex gieffe che, evidentemente, sono arrivate ai diretti interessati.

In modo particolare la prima reazione è arrivata da parte di Antonella che su Instagram ha ricondiviso il tweet in questione e ha scritto: “Manu mi ha sempre supportata e seguita nonostante le sue sofferenze. Questa notizia è un colpo al cuore”.

Anche Edoardo ha scritto: “Non credo di poter fare di più che mandare un grosso abbraccio alla famiglia di Manu”.

Un momento certamente non bello per i due ragazzi che, come detto, hanno fatto sognare tantissimi telespettatori e, come si evince anche da questo messaggio del marito della compianta Manu, hanno generato grandi emozioni nei loro fan che, addirittura, li considerano come una seconda famiglia.

Di seguito anche il post su Twitter relativo al lutto della fan dei Donnalisi:

Salve #donnalisi sono Antonio il marito di Emanuela. Con il dolore nel cuore vi comunico che manu alle 4,20 di stanotte è deceduta. Ringrazio i messaggi ricevuti di sostegno da tutti voi che riteneva la sua 2 famiglia. Così come ha sempre voluto bene ai ragazzi Voletevi bene ❤️ — manu (@ManuseaManu) July 31, 2023