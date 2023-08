Risposta decisamente dura e senza filtri di Chiara Nasti dopo aver ricevuto brutte critiche e insulti da alcune “mamme haters”.

Era da qualche tempo che mancava all’appello un botta e risposta tra Chiara Nasti e gli “odiatori” dei social. In queste ore, l’influencer ha deciso di far sentire la propria voce dopo aver ricevuto in maniera privata alcuni commenti da parte di mamme haters che la criticavano per il modo in cui sta crescendo il suo piccolo Thiago.

Chiara Nast replica agli haters: cosa è successo

Chiara Nasti

Tutto parte ovviamente da alcuni post condivisi dall’influencer su Instagram e che riguardano delle esperienze che sta vivendo insieme al suo piccolo Thiago. La Nasti ha voluto condividere dei messaggi privati che le sono arrivati. Uno in particolare l’ha portata a replicare con forza. “Mi spiace tanto, tantissimo ma di mamma non hai NIENTE. Eppure giovani come te ce ne sono. Ma si vede dai gesti, dalle movenze. A te tutto questo manca. Piccolo, è solo uno zimbello. Non c’è AMORE, si vede”, le ha scritto un utente, probabilmente una madre.

Dal canto suo Chiara ha duramente risposto: “Mamma mia crescerei io i vostri figli, poveri bimbi vittime di queste mamme incattivite dalla vita dove gli si trasmettono gli stessi valori: INVIDIA, CATTIVERIA e TRISTEZZA. Mio figlio è un bambino attivissimo, felicissimo e super sveglio perché ha una mamma come me a differenza vostra. Già per esprimere questi pensieri mi piange il cuore per voi”.

Insomma, come sempre la ragazza non le ha mandate certo a dire e, in questo caso, vogliamo anche sottolineare come ci sentiamo di essere dalla sua parte visto che nessuno può sapere davvero come lei e Mattia Zaccagni stiano crescendo il loro piccolo.

