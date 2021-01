Dopo la lite con Samantha De Grenet al GF Vip Antonella Elia ha confessato che, come la showgirl, anche lei in passato avrebbe lottato contro un tumore.

Per la prima volta al Grande Fratello Vip Antonella Elia ha confessato che in passato avrebbe lottato contro un cancro. L’opinionista del reality show ha confessato il drammatico retroscena dopo essersi chiarita con Samantha De Grenet, da lei insultata nella scorsa diretta dello show per via della sua forma fisica: “Non mi permetterei mai di ridere del dolore, l’ho provato sulla mia pelle anche se non l’ho mai detto prima”, ha confessato Antonella Elia.

Antonella Elia: il cancro

Antonella Elia è stata chiamata a chiarirsi con Samantha De Grenet dopo le sue pesanti accuse in diretta nei confronti della showgirl.

In particolare contro di lei si erano scagliati pubblico e telespettatori dopo che aveva detto “sei ingrassata” a Samantha De Grenet, senza tenere conto delle difficoltà fisiche avute dalla showgirl in seguito al suo cancro al seno. Antonella Elia ha fatto ammenda per quanto affermato durante la diretta e ha chiesto alla showgirl di non strumentalizzare la sua malattia:

“Ho grande rispetto della tua malattia, di cui non sapevo nulla”, ha dichiarato, e ha aggiunto: “La mia era una battuta goliardica per stemperare un litigio patetico scatenato senza che io potessi argomentare i motivi della mia furia. Non strumentalizzare la malattia”. A seguire l’opinionista del GF Vip ha dichiarato che non potrebbe mai ridere del cancro visto che in passato anche lei sarebbe stata colpita dalla malattia.

Il confronto con Samantha De Grenet

Samantha De Grenet ha sostenuto, durante la diretta al GF Vip, di aver parlato pubblicamente della sua malattia per poter dare sostegno a qualcuno che fosse stato colpito come lei da un tumore. A seguire la showgirl si è difesa dalle accuse della Elia, che precedentemente l’aveva insultata per il suo aspetto fisico proprio al GF Vip: “Ho pensato, che raccontare la mia storia potesse aiutare qualcun altro […] ma una donna non dovrebbe mai toccare l’aspetto fisico, non siamo solo t***e e c**o come ho già detto”, ha tuonato la showgirl.

L’opinionista era finita nell’occhio del ciclone per averle detto in diretta: “Sei un po’ ingrassata ultimamente, mi dispiace, dovresti fare un po’ più di palestra, stai cedendo al peso dell’età. (…) Ti strapperei quei capelli orrendi e te li strapperei ricciolo per ricciolo”.