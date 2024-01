37 anni per Anna Tatangelo che ha festeggiato la giornata iniziando con una doppia dedica speciale: quella del figlio e del fidanzato.

Quale modo migliore per Anna Tatangelo di festeggiare il suo 37esimo compleanno se non con una doppia dedica da parte delle persone a lei più care? Proprio così, la cantante, via social, ha infatti condiviso alcune stories con i gesti da parte di sua figlio Andrea e del suo compagno, Mattia Narducci.

Anna Tatangelo, le dediche ricevute per il compleanno

Anna Tatangelo

In occasione di questa giornata speciale per la Tatangelo, ecco un primo gesto davvero bellissimo arrivato da parte di suo figlio. Il “piccolo” Andrea, infatti, è stato il primo a dedicarle un pensiero speciale nel giorno del suo compleanno. Il ragazzino ha condiviso un collage di tutte le foto più belle che vedono lui e sua madre protagonisti. Scatti super felici, accompagnati dagli auguri, che fanno comprendere come il loro rapporto sia davvero fantastico.

Dal canto suo, la cantante è rimasta estremamente colpita e ha scritto: “Grazie amore mio”.

Tra le storie pubblicate dalla bella Anna, anche tantissimi altri auguri ricevuti. Presenti quelli del fratello Giuseppe, a cui è molto legata, ma anche di diversi ollaboratori e amici.

Non potevano, ovviamente, mancare anche quelli del fidanzato Mattia Narducci. Infatti, il 26enne ha pubblicato una foto scattata a Parigi, davanti alla Tour Eiffel, dove lui e Anna si baciano. “Tanti auguri amore mio”, le parole del ragazzo che hanno sicuramente fatto molto piacere alla festeggiata. I due stanno insieme ormai da un anno e le cose sembrano andare a gonfie vele.

Staremo a vedere se nelle prossime ore, oltre alle dediche social, ci sarà modo di scoprire se la donna avrà organizzato anche una festa o altro.

Di seguito anche il post Instagram della cantante che ha scelto di farsi, in prima persona gli auguri: