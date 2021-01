L’attrice Anna Safroncik sta vivendo un lutto terribile: è morta la sua adorata nonna. L’annuncio commuove i fan.

Terribile lutto per l’attrice Anna Safroncik: è morta l’adorata nonna. La triste notizia è stata resa pubblica da lei stessa, attraverso i suoi account social. A didascalia di un bellissimo scatto in bianco e nero che la ritrae con la familiare, Anna ha scritto un’emozionante dedica. Le sue parole, ricche d’affetto e intrise di dolore, hanno commosso i fan.

Anna Safroncik in lutto: morta la nonna

Una fotografia in bianco e nero, scattata probabilmente poco tempo fa. Nell’immagine in questione ci sono Anna Safroncik e la sua adorata “babushka“, termine che in slavo significa “nonna” o “signora anziana”. Entrambe sorridenti, sono il ritratto della felicità. Lo stesso sentimento, purtroppo, non è quello che oggi sta vivendo l’attrice.

“Buon viaggio mia adorata nonna. È un dolore immenso perderti… Vivrai per sempre dentro i nostri cuori #RIP #babushka #lida”, ha scritto la Safroncik a didascalia dello scatto che la ritrae con la familiare.

Non sappiamo per quale motivo la signora sia morta, ma immagianiamo che sia da ricollegare a cause naturali.

L’affetto di amici e fan

L’attrice ha scritto poche parole, ma le stesse sono bastate ai fan per comprendere il grande affetto che nutriva per sua nonna. Non a caso, amici e semplici follower si sono stretti intorno al suo dolore e le hanno mandato tanti messaggi di condoglianze.

Anna Safroncik, classe 1981, è nata a Kiev dalla ballerina e insegnante di danza Lilija Čapkis e dal tenore Jevhenij Safrončik. Con i suoi genitori ha lasciato l’Ucraina per stabilirsi in Italia, precisamente ad Arezzo, quando aveva soltanto 12 anni.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata presto: a 4 anni ha partecipato allo spettacolo Fiaba dello zar Saltan di Aleksandr Puškin. In seguito ha studiato musica, canto, ballo e recitazione presso l’Accademia Nazionale dello Spettacolo di Kiev. Dopo la partecipazione a Miss Italia, dove si è classificata soltanto ottava, il successo è arrivato in un lampo. La sua interpretazione più amata di sempre è quella di Anna Baldi nella soap opera CentoVetrine.