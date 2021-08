La nota conduttrice affida ad un breve post su Instagram i suoi commenti alle indiscrezioni del settimanale Chi

Con un articolo su Chi si era diffuso nei giorni scorsi il rumor che Anna Pettinelli non sarebbe stata riconfermata come professoressa nella nuova edizione di Amici. Ci pensa la diretta interessata con un post su Instagram a dirimere i dubbi sul suo futuro. “Fatevi un bagno, un vaccino che sarebbe l’ora, siate spensierati, godetevi ‘sti spicci di vacanze e soprattutto non credete a tutto come i somari. Che volano. E volano bassi”, ha scritto la Pettinelli.

Insomma pare che nella prossima edizione di Amici sarà confermata come professoressa da Maria De Filippi. La Pettinelli è professoressa di canto dal 2020, quando venne chiamata in sostituzione di Alex Britti. Alla sua carriera televisiva, che comprende anche la sua presenza fissa a “La Vita in Diretta”, affianca la conduzione radiofonica su RDS.