Il noto personaggio televisivo vittima di uno scherzo nella sua casa milanese di Porta Venezia

Tommaso Zorzi è stata vittima designata di uno scherzo nel suo appartamento milanese. A rivelarlo lo stesso Zorzi in una serie di storie Instagram. Sembrerebbe che qualche buontempone abbia cominciato a far recapitare pizze a casa sua, una dopo l’altra, tutte da pagare. Zorzi infatti non avrebbe ordinato nulla.

“Non so come possa essere divertente questa cosa però, dato che li sto rimandando tutti indietro e questi ordini non li sta pagando nessuno: secondo me è carino che chiunque sia la smetta di fare questa cosa perché non so più come fare”. Anche il fidanzato, Tommaso Stanziani, ha commentato, sempre su Instagram: “Ci spiace per i rider che stanno lavorando. Anche perché piove e mandarli così in giro per degli scherzi non mi sembra il massimo”.

Pare che lo scherzo abbia avuto fine, dopo ore e dopo decine di pizze consegnate, quando Zorzi ha allertato le forze dell’ordine: “Risolta questione pizze. Ho avvertito le forze dell’ordine del Commissariato qua vicino casa e non è più successo niente, speriamo che si risolva questa situazione”.