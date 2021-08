Francesca Sofia Novello su Instagram dedica un post amorevole al fidanzato dopo l’annuncio del suo ritiro dalla moto GP

Sono parole al miele quelle usate da Francesca Sofia Novello per commentare la notizia del momento riguardante il suo fidanzato. Nella giornate dello scorso 5 agosto, infatti, Valentino Rossi aveva annunciato il suo ritiro dalla moto GP, vinta per ben nove volte. Francesca, modella e fidanzata del “dottore” da tre anni, ha pubblicato su instagram una foto intima dei due. In descrizione si legge: “Sei l’emozione più bella della mia vita.. tutto il mondo è per Te Amore♥️”

