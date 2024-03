La concorrente del Grande Fratello, Anita Olivieri, ha svelato un retroscena riguardante suo fratello e Paolo Bonolis.

Si sta prendendo la scena in questi ultimi giorni al Grande Fratello. Non solo per le dinamiche che è andata a creare. Stiamo parlando di Anita Olivieri, al centro di nuove situazioni. La concorrente, infatti, nelle ultime ore ha chiamato in causa suo fratello e un retroscena che riguarda anche il noto conduttore Paolo Bonolis.

La rivelazione di Anita Olivieri su Bonolis

Paolo Bonolis

Non solo la storia tra lei e Alessio Falsone, Anita torna a far parlare di sé al GF. Questa volta, come detto, però, non per le dinamiche del reality ma per alcune confessioni che la ragazza avrebbe fatto.

Sui social, infatti, sta circolando un filmato nel quale si vede la Olivieri impegnata in un dialogo con qualche altro inquilino. Durante questa discussione, la giovane ha rivelato qualcosa di inatteso chiamando in causa suo fratello e persino Paolo Bonolis, noto conduttore e volto celebre della tv italiana.

“Bonolis? Mi piace”; ha detto Anita parlando nella Casa dove, evidentemente, si stava discutendo di presentatori e altri volti celebri. “Mio fratello faceva ripetizioni alla figlia”, ha aggiunto. “Lo ha scoperto andandoci. Gli ha aperto (casa ndr) lui. ‘Ah'”, ha concluso descrivendo la reazione del fratello una volta compreso dove si trovasse.

Le parole della ragazza hanno inevitabilmente fatto il giro dei social e, come era prevedibile, hanno scatenato una serie di reazioni. Da capire se la giovane vorrà dare ulteriori dettagli su quanto raccontato, smentire oppure se la “sparata” passerà in secondo piano come diversi altri dialoghi andati in scena nel corso di questa edizione del reality.

Di seguito anche un post su X di un utente che ha notato le parole dette dalla Olivieri nella Casa più spiata d’Italia e ha commentato in modo negativo sul suo conto: