Belen Rodriguez punta a Ballando con le Stelle, ma il cachet previsto è enorme. Svelati i dettagli del contratto con la Rai.

Belen Rodriguez negli ultimi mesi sta mostrando nelle storie Instagram lunghi allenamenti e prove di ballo, tant’è che qualcuno ha iniziato a ipotizzare una possibile partecipazione al noto programma di Rai 1 Ballando con le Stelle. In base alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe che il sogno della showgirl potrebbe presto diventare realtà.

Infatti, negli ultimi giorni sono spuntati nuovi retroscena sul futuro lavorativo della Rodriguez, che da ormai diversi mesi è lontana dalla televisione.

Belen a Ballando con le Stelle? I dettagli del contratto con la Rai

In base alle ultime indiscrezioni, Belen Rodriguez potrebbe passare dalla Mediaset alla Rai nel prossimo futuro.

La notizia, diffusa da Dagospia e rilanciata da Oggi, rivela i dettagli di una presunta trattativa in corso. Si legge, infatti, che “La trattativa ora è in corso, ma per chiuderla serve un mega cachet“.

Belen Rodriguez

Il prossimo progetto che potrebbe vedere coinvolta la showgirl è proprio il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle. Ma non sarebbe la prima volta che la Carlucci prova a coinvolgere Belen nel suo programma. Infatti, in passato aveva già tentato di invitarla, ma la showgirl aveva preferito il salotto di Mara Venier per rivelare scottanti retroscena a Domenica In.

Belen Rodriguez alla Rai: i progetti in cantiere

Quello di Ballando con le Stelle potrebbe non essere l’unico progetto Rai che coinvolgerebbe la showgirl argentina. Infatti, su Oggi si legge: “Il contratto con la Rai prevedrebbe anche la sua presenza (con un ruolo cucito su misura per lei) in un famoso contenitore della rete ammiraglia“.

Belen Rodriguez potrebbe presto diventare un volto Rai, proprio come l’ex marito Stefano De Martino? Nei prossimi mesi potremo avere conferma dei rumors che ormai da tempo stanno circolando in rete.