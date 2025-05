Animali Fantastici e dove trovarli: ecco il libro che ha ispirato il film e le differenze

Ecco qual è il libro che ha ispirato la saga di Animali Fantastici e dove trovarli e quali sono tutte le principali differenze.

Dopo l’enorme successo avuto dalla saga di Harry Potter, il fantastico mondo creato da J. K. Rowling è tornato nelle sale cinematografiche con un’altra saga, quella di Animali Fantastici. Anche se non ha avuto lo stesso successo della serie di film, i fan del mondo magico creato dalla scrittrice britannica l’hanno comunque apprezzata. Anche i film di questa saga sono tratti dalle opere scritte da J. K. Rowling, in particolare da un libro, anche se ci sono molte differenze.

Animali Fantastici e dove trovarli: il libro

Il libro da cui è stata tratta la saga di Animali Fantastici (e di conseguenza il primo film Animali Fantastici e dove trovarli) è tratta dal romanzo Gli animali fantastici: dove trovarli (il titolo originale è Fantastic Beasts and Where to Find Them).

J.K. Rowling

A differenza di quanto avvenuto con la saga di Harry Potter, dove i sei film corrispondono ognuno a quanto scritto nei vari libri, la storia raccontata in Animali Fantastici e dove trovarli è invece solamente ispirato al romanzo, anche perché Gli animali fantastici: dove trovarli (che è uscito nel 2001, poi nel 2017 è stato ripubblicato aggiornato) è nato come copia di uno dei libri di testo della scuola di magia di Hogwarts presenti nella saga di Harry Potter che sarebbe stato scritto dal magizoologo Newt Scamandro.

Newt Scamandro è il protagonista della saga cinematografica, anche se nei film il cognome è stato leggendo modificato in Newt Scamander. Se il libro è una raccolta delle varie creature magiche e animali che popolano il mondo magico di Harry Potter, il film (ambientato agli inizi del ‘900, molto prima quindi rispetto alla saga di Harry Potter) racconta invece la storia l’avventura affrontata dal protagonista.