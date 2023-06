Finita la scuola di Amici, Angelina Mango torna a parlare del rapporto con alcuni ex compagni, Wax compreso. Le parole della cantante.

Protagonista dell’ultima edizione di Amici, Angelina Mango, di fatto vincitrice della categoria canto, è tornata a parlare dell’esperienza nella scuola di Canale 5 e lo ha fatto con chi, dal primo momento, ha creduto in lei, la sua prof Lorella Cuccarini. La giovane cantante è stata ospite della showgirl nel suo format ‘Dimmi di te’ e ha avuto modo di raccontare diversi aspetti dell’avventura nel talent.

Angelina Mango: le parole su Wax e Maria De Filippi

Durante il talent show di Amici, moltissimi telespettatori e utenti social avevano pensato che tra Angelina e Wax ci fosse del tenero, ben più di un’amicizia. Un rapporto che la stessa Maria De Filippi aveva dovuto più volte ribadire si limitasse, appunto, solo a quello.

La ragazza ha spiegato: “Le amicizie che vorrei portare avanti nel tempo sono quelle con Wax e Federica. Le sto già portando avanti. Quando ti affezioni a qualcuno hai bisogno di quella persona nella tua vita. È solo questione di integrare questo mondo con il mondo esterno. Poi in questo periodo stiamo lavorando tutti tanto quindi è anche difficile. Però è importante mantenere una costanza perché poi è facile allontanarsi. Questo mi fa paura”.

E ancora: “Non ho capito cosa ha fatto scattare questa alchimia tra noi. Forse la complicità, il supporto. Il dire: ‘stiamo insieme e qualsiasi cosa accada io ci sono e viceversa’. Questa è stata la base dei rapporti più belli che ho avuto. Sono rapporti che si basano solo sul supporto”.

Non è mancato nel corso dell’intervista un passaggio anche su Maria De Filippi: “Mi ha insegnato moltissime cose di me che facevo fatica a individuare. Invece lei è una persona che ti guarda e ti ha individuato totalmente, ti scannerizza proprio. È difficile nasconderle delle emozioni perché lei le capisce subito ed è sempre gentile. Questa cosa a me fa impazzire. La gentilezza di Maria è assurda ed è una cosa che mi ha sempre colpito. Sono terribilmente grata a lei”.

Di seguito anche il post Instagram della Cuccarini con due foto della chiacchierata con la giovane cantante:

