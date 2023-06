A Miami con Mattia Zaccagni, Chiara Nasti fa parlare. I fan social hanno notato un dettaglio decisamente particolare in una foto.

Dopo il matrimonio con Mattia Zaccagni dello scorso 20 giugno, Chiara Nasti e suo marito sono volati a Miami, probabilmente in viaggio di nozze. I due sono più innamorati che mai e sui social stanno condividendo diverse foto davvero molto belle. Una di queste, però, ha visto protagonista, da sola, la giovane influencer e ha generato qualche commento di critica per un possibile ritocco.

Chiara Nasti, il mistero della foto

Chiara Nasti

In posa su un divanetto, bella come sempre. Questa la foto condivisa in un post su Instagram da Chiara. Niente di male, nessuna provocazione o altro. Eppure, per qualche utente, invece, proprio la scelta dello scatto è stata fatta di proposito. Il motivo? Dalla posa, alla splendida Nasti sembra “mancare” un braccio.

In realtà è proprio la posizione e il colore del suo outfit a rendere tutto lo scatto un po’ strano. Ma alcuni utenti si sono spaventati: “Ma ti manca un braccio?”, “Cosa hai combinato ti è sparito un braccio?”, hanno scritto alcuni.

I più cattivi – soliti haters-, invece, hanno messo in piedi una teoria ben precisa: “La prossima volta sta più attenta, se proprio devi modificarti le foto fallo meglio”, “Sono sicura che hai pubblicato questo orrore proprio per far parlare di te. Tu ci sguazzi in questo genere di polemiche”. E ancora lo stesso utente: “Sembra mutilata perché si è ridotta il punto vita con photoshop”.

La verità, però, sembra solo essere quella più scontata: la posa e il vestiario di colore scuro hanno fatto un mix particolare generando questa “illusione” ottica.

Di seguito, invece, alcune foto del ricevimento dopo le nozze:

Riproduzione riservata © 2023 - DG